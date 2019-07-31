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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 12 | 30 Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 12:30 (Di mercoledì 31 luglio 2019) Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DISAGI POI PER CHI PERCORRE LA PONTINA, TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI VALLERANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA. ED INFINE, A CAUSA DEL MALTEMPO CHE NEI GIORNI SCORSI HA INTERESSATO IL TERRITORIO DEGLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E DEI MONTI SIMBRUINI, LA SP28 TREVI FILETTINO PRESENTA UNA SERIE DI FRANE E SMOTTAMENTI CHE RESTRINGONO LA CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DEI KM 13+800, 14+300 E 15+800; PERTANTO SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA, CON LA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ PARI A 40 KM/H. DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito ...
Fonte : romadailynews

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