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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 09 | 15 Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 09:15 (Di mercoledì 31 luglio 2019) Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO. SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E PARCO DE’ MEDICI VERSO L’EUR. TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma. E SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA. INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma FIRENZE, CIRCOLazioNE RALLENTATA, IN DIREZIONE Roma, PER UN INCONVENIENTE ...
Fonte : romadailynews

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