Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019)presenta Domenico, ilavuto da Pietro Tartaglione. Raggiante e bella come non mai,ha posato per igrafi di Chi in edicola questa settimana. Un nome chee il compagno hanno scelto in onore del padre di Pietro. Pietro con il quale dovrebbe convolare a giuste nozze nel giro di poco. Così dice nel corso di una lunga intervista, sempre sulle pagine del settimanale, in cui ammette di essere diventata una mamma chioccia, di pensare già al secondoe di volersi sposare entro la fine dell’anno. “Dodo mi ha reso una vera chioccia. Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo. Avremmo dovuto sposarci a giugno ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarcidell’inverno”. Insomma, chi ben inizia è a metà dell’opera. E, insieme a Dodo e Pietro ...

TeresaBellanova : Vi presento il corso di formazione dei guerrieri a 5?????????? EducazioneZero. - NekOfficial : Vi presento la band! Max Elli (guitar and b. vocals) Luciano Galloni (drums) Silvia Ottanà (bass and moog) Emilian… - Noovyis : (“Vi presento Domenico”. Rosa Perrotta, la prima foto in assoluto del figlio: è bellissimo) Playhitmusic -… -