Venezia : aveva ferito carabiniere e abbandonato valigie con cocaina - arrestato tunisino (2) : (AdnKronos) – All’interno delle valigie recuperate, i Carabinieri rinvenivano oltre 100 grammi di cocaina pronta per essere tagliata e suddivise in dosi e un coltello, del genere non ammesso dalla legge, con una lama lunga oltre 20 cm, tutto sottoposto in sequestro. Ieri la misura cautelare emesso dall’Autorità giudiziaria di Venezia necessaria per arginare la pericolosità del soggetto e scongiurare un potenziale ...

Venezia : aveva ferito carabiniere e abbandonato valigie con cocaina - arrestato tunisino : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – I Carabinieri della Stazione di Spinea hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria Veneziana nei confronti di un tunisino, pluripregiudicato, per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Lo hanno atteso per ore i Carabinieri ieri mattina, appostati all’esterno ...