Valerio Staffelli | seconde nozze dopo 25 anni | risposa la moglie Mai vista?

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “Ma che auguri e congratulazioni! Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente miada 25come marito più treprecedenti di convivenza: 28in totale. A me sembrano passati solo due o tre”. Questa è una dichiarazione d’amore e la firma è di. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, che si racconta al settimanale Chi, ha rinnovato i voti matrimoniali con laMatilde Zarcone, la donna sposata esattamente 25fa. “Visto il fascino che Matilde esercita su di me non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”, ha aggiuntoalla ridi Alfonso Signorini che ha seguito in esclusiva la sua seconda cerimonia di. (Continuala ...

