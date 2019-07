Valerio Annovazzi | dopo due infarti il muratore 61enne sale sulla vetta di un Ottomila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Due, qualche problema alle mani ma con la voglia di non mollare nemmeno un centimetro nel lungo percorso che la vita ci offre. E’ una bella storia quella di, l’alpinista ed exche ha 61 anni ha messo a segno un’altra bella sfida: il quarto “” in Pakistandel Broad Peak, la 12esima montagna più alta del mondo nota come K3. Un gran bella soddisfazioneil successo dello scorso anno sul Makalu, sull’Himalaya, a 8.481 metri. Una scalata senza l’ausilio dell’ossigeno che si è rivelata non facile, una sfida che lo stessoha voluto affrontare, venendo meno alla promessa fatta alla moglie due anni fa. Una promessa dolorosal’avventura sul Gasherbrum,catena himalayana del Karakorum, quando a 7.000 metri era rimasto senza più cibo e acqua, vedendosi così costretto al ritiro. ...

