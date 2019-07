Va in un centro commerciale acquista la PlayStation 4 | la pesa nel reparto della verdura

Addio “Casa Clerici” - chiude il ristorante di Antonella Clerici al centro commerciale Campania : Dopo soli quattro anni, il "Casa Clerici" di Antonella Clerici chiude i battenti dopo una parabola discendente verso il basso. Il ristorante aveva aperto nel 2015 al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, ma non era più gestito direttamente da Antonella Clerici da circa un anno e mezzo, ma portava ancora il suo nome e la sua immagine.Continua a leggere

Accoltella l'ex e poi cerca di uccidersi nel parcheggio del centro commerciale : Un uomo di 49 anni ha Accoltellato stamani l'ex convivente di 48 anni, colpendola a una scapola, quindi con la stessa arma...

Minacce al centro commerciale : "Adesso vi ammazzo tutti" : Mariagiulia Porrello Un uomo con un martello, ubriaco, è stato fermato dai poliziotti di Gallarate: per lui sono scattate la denuncia per minaccia aggravata e per porto di oggetti atti ad offendere e la contestazione per guida sotto l’influenza dell’alcool da parte della Polizia locale Armato di martello ha lanciato Minacce nel centro commerciale “Il Fare” di Gallarate (Varese). L’uomo, un trentasettenne della vicina Fagnano Olona, ...

Siena - con una telecamera filmava sotto le gonne delle bimbe al centro commerciale : arrestato : Un uomo di cinquantotto anni, imprenditore della provincia di Firenze, è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato in un centro commerciale di Poggibonsi (Siena). Alcuni dipendenti di un negozio lo avevano notato mentre seguiva delle bambine: possedeva una telecamera con una prolunga quasi impercettibile per filmare sotto le loro gonnelline.Continua a leggere

Shock al centro commerciale : donna rimane incastrata nelle scale mobili e perde una gamba : L'incidente in un centro commerciale cinese. La donna, una ultrasessantenne, ha riferito di essersi accorta solo all'ultimo momento che gli scalini stavano cedendo. Per alcun testimoni invece la donna avrebbe ignorato o non avrebbe visto un cartello che indicava la riparazione e il collaudo in corso delle scale.Continua a leggere

Milano - incendio al centro commerciale di via Palmanova : gravi danni - nessun ferito : Un bruttissimo incendio ha devastato la notte scorsa il centro commerciale di via Palmanova sito a Milano. Nell'area si trovano un punto vendita Oviesse, un centro Brico e un negozio Pittarosso. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che l'incendio si sia sviluppato venti minuti prima dell'una, quindi intorno all'una meno venti. A dare l'allarme sarebbe stato per primo il custode di un parcheggio aperto 24 ore su 24 che si ...

Milano : nella notte incendio in centro commerciale via Palmanova : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – La scorsa notte, intorno all’una, un incendio si è sviluppato nell’edificio del centro commerciale Coop di via Palmanova, a Milano, senza provocare feriti. Il centro commerciale ospita anche uno degli ambulatori del centro Medico Santagostino, che “non ha subito alcun danno”, spiega il gruppo.Una volta domate le fiamme, dopo un primo sopralluogo con i Vigili del Fuoco è stato ...

Frosinone - rissa tra rom e vigilantes in centro commerciale : otto arresti : Lievemente contusi alcuni poliziotti e carabinieri coinvolti nel parapiglia. L'aggressione in seguito a un furto

Sangue al centro commerciale - donna trovata morta con la gola tagliata : È morta dissanguata tra gli scatoloni di un magazzino del centro commerciale ‘Universo' a Silvi Marina, a Teramo, la donna il su corpo è stato ritrovato senza vita da una collega. La tragedia si è verificata stamattina nella cittadella dello shopping, sulla costa abruzzese, centro propulsivo dell'economia del luogo. La donna è una 46enne dipendente del centro commerciale, è stata scoperta riversa sul pavimento in una pozza di Sangue, con la gola ...

46enne trovata sgozzata all'interno del centro commerciale dove lavorava : Teramo - Il corpo senza vita di una donna di 46 anni, è stato rinvenuto intorno alle 8 di questa mattina all’interno di un magazzino del centro commerciale Universo a Silvi Marina, località della costa dell'Abruzzo, il corpo della donna era riverso in una pozza di sangue e con la gola tagliata. Ha fare il macabro rinvenimento, tra gli scaffali di un magazzino, è stata una collega di lavoro, che in preda al panico, ha iniziato ...

Florida - esplosione al centro commerciale : “Numerosi feriti” : Almeno 20 persone sono state ricoverate in ospedale sabato, tra cui due in condizioni critiche, dopo che un'esplosione ha distrutto parti di un centro commerciale nella città di Plantation, nel sud della Florida, come confermato dalle autorità. “I vigili del fuoco sono alla ricerca di altri feriti ma crediamo che tutti siano stati messi in salvo per il trattamento” ha detto il vice capo del Plantation Fire Department, Joel Gordon. All'origine ...

Un centro commerciale con solo merce usata : Lo gestisce la città di Eskilstuna, in Svezia, e sta aiutando le persone a riciclare di più e produrre meno rifiuti

Bari. Terrore al centro commerciale Mongolfiera di Santa Caterina : assalto a gioielleria : Attimi di Terrore martedì pomeriggio a seguito di un assalto al centro commerciale “Mongolfiera” di Santa Caterina a Bari. I

Brindisi - ruba 61 capi di abbigliamento al centro commerciale : arrestata 19enne : Questa mattina la Polizia di Stato di Brindisi ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una ragazza di 19 anni di nazionalità rumena. Secondo quanto riferiscono le fonti di informazione locali, la giovane stamane si è recata in un noto centro commerciale del capoluogo di provincia adriatico. Fin qui nulla di strano, ma poco dopo la stessa è stata trovata dai vigilantes con della merce che aveva sottratto ...