Usa | la ct della nazionale femminile annuncia le dimissioni | il motivo

Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia diventa un caso. Il Pd : imbarazzante Lui si scUsa : «Errore da papà» : Il Pd: Salvini imbarazzante. Lui si scusa: errore da papà. Verifiche della Questura. Di Maio: non paghino gli agenti

Diego FUsaro-Aurora Pepa : nata figlia Allegra/ "Abbiamo scoperto il senso della vita" : Diego Fusaro e Aurora Pepa sono diventati genitori: è nata la figlia Allegra, le prime foto. 'Abbiamo scoperto il senso della vita'

Migranti - la Procura di SiracUsa apre fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera. Comandante sentito dai pm : La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera, ferma nel porto di Augusta senza la possibilità di far scendere i 115 Migranti ancora a bordo, come da disposizione del Viminale. Da quanto si apprende, il Comandante della nave si trova in Procura per essere ascoltato dagli inquirenti, anche se non è ancora chiaro quali siano le piste seguite dai magistrati, dopo che l’imbarcazione ha ...

Una Vita trame fino al 10 agosto : Diego apprende della morte del padre - Leonor delUsa da Inigo : Si preannunciano entusiasmanti le prossime vicende dello sceneggiato spagnolo “Una Vita”. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia a partire dal prossimo lunedì, la cui messa in onda è prevista dalle 13:40 alle 14:40, grazie allo stop della telenovela Beautiful, non mancheranno colpi di scena. Le anticipazioni svelano che Samuel non riuscirà ad impedire al fratello Diego di arrivare alla verità. Quest’ultimo infatti dopo aver scoperto che ...

AbUsava sessualmente della cugina minorenne : a processo 25enne : Ignazio Riccio A denunciare il nipote, la madre della bambina, che aveva saputo delle violenze dalla figlia più grande, con la quale la piccola si confidava La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nel Salernitano, ha chiesto il rinvio a giudizio di un ragazzo di 25 anni di Bracigliano, in provincia di Salerno, che avrebbe abusato sessualmente della cugina minorenne. Gli inquirenti non hanno dubbi e accusano il ragazzo di ...

Uno degli americani accUsati della morte di Cerciello bendato durante l'interrogatorio : Una foto che ritrae Gabriel Natale-Hjorth, uno dei due americani indagati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, mentre viene interrogato in caserma ammanettato dietro la schiena e bendato ha monopolizzato il dibattito politico. La foto aveva cominciato a circolare sabato sera e subito il Comando generale aveva preso "fermamente le distanze dallo scatto e dalla divulgazione di foto di persone ristrette". Il Comando ...

Almeno 36 persone sono morte nel sud della Cina a caUsa di una frana : Almeno 36 persone sono morte in un paese della contea cinese di Shiucheng, in provincia di Guizhou (nel sud della Cina), a causa di una frana avvenuta il 26 luglio. Le autorità locali hanno detto all’agenzia di news cinese Xinhua

La nave “Gregoretti” della Guardia costiera è stata fatta ormeggiare ad Augusta (SiracUsa) - ma i migranti a bordo non sono ancora stati fatti scendere : La nave Gregoretti della Guardia costiera, che ha a bordo 131 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, è stata fatta ormeggiare nella notte tra sabato e domenica al molo NATO di Augusta, in provincia di Siracusa (Sicilia), ha

In Val di SUsa la polizia ha lanciato lacrimogeni contro alcuni manifestanti No-TAV che stavano cercando di raggiungere il cantiere della Torino-Lione : Sabato pomeriggio si è tenuta una manifestazione No-TAV nei pressi di Gaglione, cittadina della Val di Susa, in provincia di Torino. Durante la protesta, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo principale e hanno tentato di superare la cancellata installata

Usa - Corte suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 - 5 miliardi della Difesa per costruire il muro con il Messico : Grande vittoria per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dalla Corte suprema l’autorizzazione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici della Corte 5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di una Corte d’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via ...

Tragedia a Gwangju : crolla parte di una discoteca durante la festa della squadra di pallanuoto Usa - due morti e numerosi feriti : I festeggiamenti per il terzo titolo mondiale consecutivo della Nazionale USA di pallanuoto femminile sono finiti in Tragedia. Due morti e una decina di feriti: questo è il bilancio (al momento solo parziale) del crollo di un balcone all’interno della discoteca “Coyote Ugly” di Gwangju che stava ospitando numerosi atleti che avevano partecipato ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento nella località sud-coreana. Tutto è ...

Franco Bechis accUsa Renzi : 'Ha taroccato i numeri della diretta su Facebook' : Nelle ultime ore sta facendo discutere un episodio che riguarda l'ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito Giornalettismo, lo stesso esponente dem ha sostenuto di essere stato il politico più visto nell'ambito delle dirette Facebook di mercoledì 24 luglio 2019. Entrando maggiormente nello specifico, Renzi è stato il primo politico che ha fatto il live ed è stato seguito dal ...