Usa 2020,sfida tra i dem Warren-Sanders

Sono le sfide fra Bernieed Elizabethe quella fra Pete Buttigieg e Beto O'Rourke a caratterizzare la prima serata del secondo dibattito democratico. A ospitare il confronto è la Cnn a Detroit. I moderatori sono gli anchor della rete Dana Bush, Don Lemon e Jake Tapper. Ai candidati sono concessi 60 secondi per presentare il loro caso in apertura del dibattito e 60 alla fine del confronto. Per le risposte alle domande dei moderatori avranno a disposizioneun minuto.(Di mercoledì 31 luglio 2019)