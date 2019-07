Uomo barricato in casa a Napoli | è armato

Alta tensione nel Napoletano : Uomo barricato in casa minaccia di farsi esplodere - evacuata palazzina : POZZUOLI - Da oltre sedici ore è barricato in casa con coltelli e bombole di gas minacciando di farsi sAltare in aria. Giuseppe Di Bonito, 25 anni, di Pozzuoli, dall?una e mezza di...

Palermo - irrompe in negozio taglia le vene e uccide la moglie commessa : grave il figlio - Uomo barricato : uccide in negozio la moglie, ferisce il figlio di 14 anni e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la moglie...

Palermo - irrompe in negozio taglia le vene e uccide la moglie commessa : grave la figlia - Uomo barricato : uccide in negozio la moglie, ferisce la figlia e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la moglie...