Un’estate con gli occhiali da piscina in realtà aumentata

(Di mercoledì 31 luglio 2019) (Foto: Form) Form presenta uno speciale paio didainche possono mostrare in sovrimpressione su una delle lenti tutte le informazioni sulle prestazioni del nuotatore in tempo reale, riguardanti l’allenamento oppure la gara in corso. Finora insi poteva optare per accessori più classici come smartband da polso (waterproof, ça va sans dire) che contano pulsazioni, vasche e consumo energetico – c’è chi usa per esempio Apple Watch ma anche uno dei tanti FitBit – oppure ci si poteva affidare ad auricolari impermeabili o, meglio ancora, a induzione ossea con trainer vocale. Ma niente supera quanto messo sul piatto da questi fenomenalini Form, che integrano in una delle due lenti un mini display puntando su comodità e minimalismo massimi per l’assistenza allenamento in acqua. Una sorta di versione acquatica dei Google ...

