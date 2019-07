Un’altalena rosa per abbattere il muro tra Messico e Usa

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Delle altalene per unire Stati Uniti ee consentire ai bambini di giocare insieme: è questa l’idea di due professori della California per superare con il gioco la divisione del confine. Un segno di protesta pacifica contro muri e divisioni: «Così bambini e adulti sono connessi al di là delle barriere tra i due Stati. Per riconoscere che avviene da un lato delha effetti sull’altra parte», spiegano l’architetto Ronald Rael e l’esperta di design Virginia San Fratello, creatori del progetto denominato “Teeter totter wall” (altalena) L’idea risale a 10 anni fa, prima della presidenza Trump, ma è stata realizzata solo ora, nel pieno della crisi umanitaria al confine e della tolleranza zero contro l’immigrazione da parte del tycoon. Le altalene, collocate tra le barriere metalliche alte otto metri dela Sunland Park, in New Mexico, e Ciudad ...

