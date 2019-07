Un uomo è stato arrestato per l' omicidio dell' influencer Karaglanova

Paura Bayern Monaco - un uomo invade il campo ed aggredisce il tecnico Kovac : arrestato : Qualche attimo di tensione nell’ultimo allenamento del Bayern Monaco prima della sfida di questa sera contro il Fenerbahce valida per l’Audi Cup. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano tedesco ‘Bild’, infatti, un uomo è entrato in campo afferrando il tecnico del bavaresi, Niko Kovac, per una gamba. L’invasore, che si rifiutava di lasciar libero l’allenatore, è stato arrestato. Illeso il tecnico ...

Carabiniere ucciso a Roma - è stato il pusher a chiamare i carabinieri? Dubbi sull'uomo misterioso : Si chiamano Elder Lee e Natale Hjorth le due belve americane che hanno ammazzato a coltellate Mario Rega Cerciello, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma. Hanno confessato. Il primo sarebbe l'esecutore materiale. Un omicidio commesso da due ricchi, viziati e drogati. Omicidio commesso per nulla. U

Trapani - si schianta con l’auto dopo aver postato un video su Facebook : morto il figlio 13enne. L’uomo aveva assunto cocaina : È risultato positivo al test della cocaina Fabio Provenzano, l’uomo che nella tarda sera del 12 luglio era alla guida dell’auto che si è schiantata sulla A29 Palermo-Trapani. Nell’incidente è morto il figlio 13enne Francesco, mentre è ancora ricoverato in gravissime condizioni l’altro, Antonio, di 9 anni. Poco prima dello schianto aveva postato su Facebook un video che lo ritrae al volante e inquadra anche i due bambini. ...

Un uomo è stato fermato in Australia dopo che con il suo furgone - contenente 273 chili di metanfetamine - è andato contro un’auto della polizia : Un uomo Australiano è stato fermato a Sydney dopo che con il suo furgone, su cui trasportava 273 chilogrammi di metanfetamine, aveva urtato due veicoli della polizia, parcheggiati a bordo della strada. dopo essere andato contro i veicoli della polizia,

uomo aggredisce ex compagna che prova a riappacificarsi : arrestato : Roma – La loro era una relazione turbolenta, fatta di tensioni e violenze mai denunciate dalla donna. In seguito all’ennesima litigata la donna e’ andata via di casa. Poco dopo, pero’, per chiarire e fare pace, pensando di agire nel modo giusto, la donna ha deciso di fargli una sorpresa e di ritornare nell’appartamento, aspettandolo al suo rientro. Quando il compagno e’ tornato nulla e’ andato secondo i ...

Potenza - aggredisce un uomo durante la festa patronale. Arrestato : Emanuela Carucci Il fatto in provincia a Cancellara. La vittima in ospedale colpito con un bastone alla testa È accaduto a Cancellara, un Comune in provincia di Potenza. Un uomo di 57 anni del posto è stato Arrestato dai carabinieri per aver colpito un altro uomo con una bastonata in testa per futili motivi, durante la festa del paese. Il 57enne ora deve rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad ...

Minaccia moglie durante lite - uomo arrestato per detenzione abusiva di armi : Roma – G.A., romano di 53 anni, e’ stato arrestato per minacce aggravate, detenzione abusiva di armi e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri intorno alle 20 ha Minacciato la moglie durante un lite familiare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Fiumicino. All’interno dell’abitazione hanno trovato 4 coltelli, un fucile a pompa, una doppietta e alcuni grammi di cocaina. L'articolo ...

Brescia - uomo tenta di uccidere moglie e figlia a martellate : arrestato 59enne : Si è sfiorata una terribile tragedia familiare questa notte a Coccaglio, nel Bresciano, dove un uomo di 59 anni ha tentato di uccidere a martellate la moglie e la figlia, rispettivamente di 51 e 21 anni. Fortunatamente le due donne sono salve, e come riporta la stampa locale e nazionale le due sono state medicate presso l'ospedale e non corrono alcun pericolo di vita. Per loro solo qualche ferita, comunque non grave. La paura per loro comunque è ...

"L'uomo non è mai stato sulla luna". Storia di un negazionismo duro a morire : La teoria del complotto lunare ha una data precisa di inizio: 3 giugno 1976. Quel giorno uscì negli Stati Uniti un libro scritto dall'americano Bill Kaysing e dal titolo inequivocabile: We Never Went to the Moon, "Non siamo mai andati sulla Luna". Kaysing era un laureato in inglese finito a lavorare in un'azienda produttrice di motori a razzo. Nonostante avesse lavorato solo come supervisore nella stesura dei manuali tecnici, Kaysing si ...

Scicli. Arrestato l’uomo che ha ucciso con la sua auto Martina Aprile : E’ scattato l’arresto per omicidio stradale. Era sotto effetto di cocaina e metadone, l’uomo di 34 anni che ha ucciso

Bambini travolti dal Suv a Vittoria : i funerali affidati a un amico dell’uomo arrestato : A organizzare i funerali di Alessio D'Antonio, il bambino ucciso da un suv nella serata di giovedì a Vittoria, sarà l'agenzia di pompe funebri Cutello amministrata, tra gli altri, da Maurizio Cutello, attualmente sotto processo insieme ad Angelo Ventura – uno degli occupanti dell'automobile guidata da Rosario Greco che ha travolto un gruppo di Bambini uccidendo Alessio e ferendo in modo gravissimo il cugino Simone, che ha perso le gambe. A ...

Ragusa - arrestato l'uomo che ieri 11 luglio ha investito due bambini a Vittoria : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, dove due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv che procedeva a folle velocità in via IV aprile. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che nelle scorse ore i poliziotti del locale commissariato abbiano arrestato un 34enne del posto già noto alle Forze dell'Ordine. l'uomo avrebbe tentato un sorpasso azzardato proprio nel centro abitato, ...

Maria Chindamo - arrestato un uomo del clan Mancuso : “E’ stata barbaramente uccisa”. Ma il movente ancora non c’è : L’assassino avrebbe manomesso il sistema di videosorveglianza della sua villetta “in modo da impedire di registrare le immagini riprese dalla telecamera orientata sull’ingresso della proprietà della Chindamo, dalla quale la stessa veniva prelevata da soggetti ignoti la mattina del 6 maggio 2016″. Arriva a una svolta l’inchiesta sulla scomparsa di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello scomparsa più ...