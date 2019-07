“Un giorno da astronauta” | l’iniziativa con Paolo Nespoli al Pala UBI Banca di Cuneo

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Com’è la Terra vista dallo spazio? Lo scopriranno i partecipanti all’iniziativa di venerdì 20 settembre alUBIdi“Unda astronauta“. L’evento si svolgerà infatti (dalle 9,30 in poi) insieme a, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea. Aperto al pubblico e alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di, l’evento si propone di stimolare la riflessione sul rapporto tra uomo, spazio e ambiente, nell’anno del 50.mo anniversario dell’allunaggio, avvenuto il 20 luglio del 1969.racconterà la propria esperienza professionale e personale nello spazio. Il suo intervento sarà arricchito dalla presentazione di “Expedition”, primo docufilm su una missione spaziale, prodotto e diretto da Alessandra Bonavina. L'articolo “Unda: ...

astro_luca : Osservare con i propri occhi la notte che avanza, la linea di confine tra l’oscurità e il giorno, è sempre un’esper… - TizianaFerrario : 350 milioni di alberi piantati in un solo giorno in #Etiopia contro cambiamento climatico.Non male! - Radio3tweet : Sono un uomo normale di buona memoria che è incappato in un vortice, scriveva, e che ne è uscito più per fortuna ch… -