Un carabiniere è indagato per aver diffuso la foto di Natale-Hjorth bendato

carabiniere ucciso - indagato sottufficiale per la benda agli occhi di Natale. In corso nuovi accertamenti all’hotel Le Meridien : C’è un indagato per l’episodio del ragazzo bendato prima dell’interrogatorio di venerdì presso la stazione dei Carabinieri in via In Selci. È un sottufficiale dell’Arma, accusato di aver messo la benda intorno agli occhi del 19enne Gabriel Natale Hjorth, l’italoamericano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il procedimento è stato aperto nei confronti del ...

carabiniere ucciso - indagato il militare che ha bendato l’arrestato : Carabiniere ucciso, indagato il militare che ha bendato l’arrestato Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, sarebbe sotto indagine il sottoufficiale e capo-pattuglia che ha bendato Christian Gabriel Natale Hjorth. Non ancora individuato, invece, l’autore dello scatto in questione Parole chiave: ...

Bendato in caserma - indagato il carabiniere : è un sottufficiale. Caccia anche all'autore della foto : Il carabiniere che ha Bendato uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato indagato per abuso di autorità e di mezzi di...

Bendato in caserma - indagato il carabiniere : è un sottoufficiale. Caccia anche all'autore della foto : Il carabiniere che ha Bendato uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato indagato per abuso di autorità e di mezzi di...

carabiniere ucciso e indagato bendato - nella foto individuata persona con la t-shirt nera : L'omicidio del vice brigadiere Cerciello Rega sta avendo una coda che, di fatto, si è trasformata in una vicenda a se stante. Subito dopo la confessione di uno dei due americani relativamente all'uccisione del militare, ha iniziato a girare una foto in cui il suo amico Gabriel Christian Natale Hjorth è ritratto bendato, ammanettato e con il capo chino all'interno di una caserma dei Carabinieri. Un fatto grave che, per molti, potrebbe avere anche ...

carabiniere ucciso - Fusaro su indagato bendato lancia il sospetto : 'Messa in scena' : C'è grande attenzione mediatica attorno alla vicenda che sta facendo da contorno alla drammatica uccisione del Carabiniere Mario Cerciello Rega. Il tragico destino del vice brigadiere campano è diventato il pretesto per una polemica sulla nazionalità degli esecutori prima e adesso continua a restare sulle prime pagine per via di una foto che è diventata virale a partire da sabato sera. Uno dei due americani coinvolti nella vicenda, il ...

carabiniere ucciso - foto indagato in caserma - Bizzarri : 'Scemi più pericolosi dei cattivi' : L'uccisione del vice brigadiere Cerciello Rega a Roma sta avendo degli strascichi che vanno oltre il dolore di aver perso un uomo giovane ed appena sposato, nonché fedelissimo servitore dello Stato. Dopo le polemiche relative al fatto che qualcuno stesse speculando su ricercati nordafricani rivelatisi poi americani con un reo confesso del delitto, adesso ci sono quelle che nascono da una foto divenuta virale nelle ultime ore. C'è ritratto uno ...

carabiniere ucciso - Conte : bendare un indagato è reato : Conte: bendare un indagato è reato. Non c'e' nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Carabiniere, il nostro Mario.

"Bendare un indagato è reato" : l'Italia piange il carabiniere ucciso (tra polemiche e punti oscuri) : Il premier Conte interviene sulla foto scattata in caserma a Natale Hjorth, uno degli indagati per l'omicidio del...

carabiniere UCCISO A ROMA - PUSHER INDAGATO/ Agente raggiunto da 11 colpi di baionetta : CARABINIERE UCCISO a ROMA con 11 coltellate: INDAGATO anche il PUSHER per 'droga', Lee e Gabriel 'drogati e violenti'. Oggi i funerali in diretta tv.

carabiniere ucciso - trovato il pusher : indagato per spaccio con l'intermediario. Le coltellate sono state 11 : Svolta nella indagini. È stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l'omicidio dei vice brigadiere Mario...

carabiniere ucciso a Roma - trovato il pusher : è indagato come il tramite Brugiatelli : E’ stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l’omicidio dei vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un italiano. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di Sergio B, l’uomo derubato che quella sera diede l’allarme al 112. Saranno indagati per reati di droga. A quanto ricostruito, l’uomo accompagnò ...

Mostra un’immagine di Mussolini a un No Tav indagato : punito un carabiniere : Un carabiniere di una caserma della Val Di Susa è stato sanzionati dai suoi superiori con un giorno di consegna per aver ostentato sulla sua scrivania foto di Mussolini e altri simboli del fascismo Mostrandoli a un attivista del movimento No Tav sottoposto a indagini.

Omicidio Vannini - indagato carabiniere : 18.36 Il carabiniere Roberto Izzo, è indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza dai pm di Civitavecchia nel nuovo filone sull'Omicidio di Marco Vannini, il 20enne morto a Ladispoli il 17 maggio 2015 per un colpo di pistola. La svolta dopo le dichiarazioni di Davide Vannicola, amico del militare:Izzo gli avrebbe riferito di aver saputo che a sparare a Vannini non sarebbe stato Antonio Ciontoli,ma il figlio Federico. Sarebbe stato ...