Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ieri durante l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio la disoccupazione a giugno segna la quarta pressione consecutiva scendendo al 97 * 100 in calo di 0,1 punti percentuali su Maggio lo rileva l’Istat si tratta del Tasso più basso da gennaio del 2012 ovvero da 7 anni e mezzo per quanto riguarda i giovani tra i 15 Ei 24 anni il tasso scende al 28 e 1 per ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli uno scontro fra tre camion due dei quali andati a fuoco è venuto a Borgo Panigale a Bologna a pochi metri dall’ incendio che succede rollare un ponte il 6 agosto dell’anno scorso sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano Nello scontro è rimasto vittima l’autista di uno dei camion secondo una prima ricostruzione due ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Rebic costa 40 milioni - idea Kostic - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: diventa calda la pista Rebic dell'Eintracht Francoforte, quattro nomi per la corsia mancina.

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica oggi Consiglio dei Ministri resa dei conti sulla riforma della Giustizia targata Movimento 5 Stelle col sia della Lega legato anche alla sfida sull’autonomia arsenato caos per il voto sulla mozione sulla Tav no all’opera nel testo del MoVimento 5 Stelle sì in quelli del PD e ...

Pensioni Ultime Notizie : esito domande scuola - numero e quando in uscita : Pensioni ultime notizie: esito domande scuola, numero e quando in uscita Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano il numero delle domande presentate dal personale scolastico per accedere alla nuova misura di pensionamento anticipato, Quota 100. Tra i numeri diffusi rientrano le domande presentate entro il 12 dicembre, stando ai requisiti della Legge Fornero, nonché quelle presentate entro il 28 febbraio, ovvero relative ai requisiti ...

Calciomercato Milan news/ Vicina la chiusura per Rafael Leao - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan news. Vicina la chiusura per Rafael Leao, oggi giorno decisivo per il talento del Lille, ultime notizie,

Scuola - PAS e concorso docenti con 36 mesi di servizio Ultime Notizie : Fusacchia ‘Sarà finto concorso’ : La questione riguardante l’avvio dei PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e del concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio continua a tenere banco anche sul fronte del dibattito politico. Nelle ultime ore, si è espresso il deputato Alessandro Fusacchia (+Europa – Centro Democratico). Secondo Fusacchia, il concorso predisposto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede un test a risposta multipla e una ...

Terremoto Ultime Notizie fortissima scossa in Grecia - trema la terra Creta : Una fortissima scossa di Terremoto è stata segnalata in Grecia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata a una profondità di 70 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è avvenuto alle 6,40 ore italiane, 7,40 ore locali. Al momento non si hanno notizie su danni a cose o a persone. Si attendono nelle prossime ore aggiornamenti. La Grecia è una nazione ad ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Interrogatori ok - Cerciello disarmato - 31 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Interrogatori regolari, Mario Cerciello Rega aveva dimenticato la pistola in caserma, 31 luglio 2019,

Calciomercato Juventus news/ Quasi fatta per Khedira all'Arsenal - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus news. Quasi fatta per Khedira all'Arsenal, il centrocampista tedesco vicino alla Premier League, ultime notizie,