Twilight | la casa di Bella Swan

Twilight - la casa di Bella in affitto su Airbnb - : Giorgia Baroncini I fan della saga campione d'incassi potranno soggiornare nella casa dove è stato girato il primo film sui vampiri con Kristen Stewart e Robert Pattinson Belle notizie per gli amanti di Twilight. A distanza di dieci anni dall'uscita del primo film della saga, ispirata ai bestseller di Stephenie Meyer, i fan potranno rivivere la storia tra Bella e Edward. Come? Dormendo a casa Swan. Per circa 300 euro a notte, il ...