Tumori e nuove cure | da una comune pianta da giardino un promettente composto anticancro

Creato il primo interruttore proteico per il controllo delle cellule viventi : potrebbe consentire nuove terapie per molti problemi - tra cui i Tumori : Per rimanere in salute, le cellule devono controllare i loro processi biochimici. Un’attività anormale in un solo gene o l’accumulo della proteina sbagliata può sconvolgere l’equilibrio di una cellula, portando alla morte cellulare o addirittura al cancro. Ora, per la prima volta è stato Creato un interruttore proteico completamente artificiale in grado di funzionare all’interno di cellule viventi per modificare o ...