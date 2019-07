Tumori e alimentazione | elaborata dieta che potrebbe ridurre la crescita del cancro

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta da Jason Locasale della Duke University School of Medicine, ha rilevato che seguire una determinatafavorire l’efficacia delle terapie contro i, e ciò sarebbe possible riducendo l’apporto di una molecola che assorbiamo con l’, l’amminoacido metionina: siin tal modolatumorale e rendere più efficaci determinati trattamenti chemioterapici (ad esempio il fluorouracile) e radioterapici. La metionina è un amminoacido essenziale contenuto in cibi come il petto di pollo o di tacchino e alcuni pesci come lo stoccafisso: non viene prodotto dal nostro corpo, ma va assunto attraverso l’. Viene metabolizzata nel nostro corpo da reazioni che sono anche obiettivo di alcuni farmaci antitumorali: gli esperti hanno quindi ipotizzato che ...

retailwatch_it : RT @retailwatch_it: Esselunga e Istituto dei Tumori per una corretta alimentazione della popolazione italiana - LILT_Bologna : Alimentazione più giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione dei tumori, ma bisogna fare attenzione Per approf… -