Trento | insulti a una vigilessa del Sud Italia | “Rubi il lavoro a chi è del posto”

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Un imprenditore della Val di Fassa, in Trentino, è stato condannato al risarcimento di 10mila euro e a 3 mesi di reclusione per aver insultato unadi origine pugliese che aveva fatto una multa alla sua macchina parcheggiata in modo errato: l'ha accusata di non parlare la lingua ladina e di fare unche, secondo lui, sarebbe dovuto essere assegnato a persone del posto.

