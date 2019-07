Trasferimento Ikea dichiarato illegittimo | dipendente vince ricorso

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma, 31 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Un altrovieneè stata, infatti, condannata a riassegnare ilpresso lo store di Roma”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia l’avvocato Michelangelo Salvagni, che ha curato il. “Un altro duro colpo – rimarca – per il colosso svedese inferto dallo studio legale Salvagni che, per la seconda volta, ottiene l’annullamento in sede giudiziale deldi un lavoratore dalla sede romana a quella di Bologna. A seguito deld’urgenza promosso dal, padre di due bambini e fruitore dei permessi 104 per assistere il padre malato, il tribunale di Roma, con ordinanza dello scorso 29 luglio, ha confermato l’evanescenza (se non la pretestuosità) della selezione espletata daal fine di individuare le ...

