Traffico spaziale e voli commerciali | riforma ancora lontana

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Quando sono iniziati i primispaziali, razzi e aeroplani hanno condiviso i cieli senza alcun problema. Il lancio di satelliti era infatti un evento molto raro, se paragonato alle migliaia didi linea in partenza ogni giorno: per questo ilaereo e quellonon erano in conflitto. Le cose però – spiega Giulia Bonelli su Global Science – stanno rapidamente cambiando. Il nostro secolo sta vedendo una nuova corsa allo spazio dove le aziende private sono sempre più in prima linea, con un’alleanza crescente tra settorepubblico e privato. Dal 1957, quando il razzo Sputnik 8k dell’Unione Sovietica ha portato in orbita il primo satellite artificiale Sputnik 1, si sono susseguiti 62 anni di rapidissimo sviluppo tecnologico. Questo ha reso il lancio di razzi un’operazione di routine: negli ultimi 5 anni abbiamo raggiunto una media di ...

