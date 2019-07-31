romadailynews : Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17:30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE… - romadailynews : Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17:30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09:00 Roma Daily News
A NORD DELLA CAPITALE IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. IN AUMENTO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. PRUDENZA SULLA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17 : 00 : LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR. CANTIERI NOTTURNI ANCHE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. IL TUNNEL CHIUDE IN DIREZIONE VIA SALARIA, PROVENENDO DUNQUE DA SAN GIOVANNI, ANCHE IN QUESTO DALLE 22 ALLE 6 DELLA MATTINATA DI DOMANI. E SEMPRE DOMANI, GIOVEDì 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 16 : 30 : LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR. CANTIERI NOTTURNI ANCHE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. IL TUNNEL CHIUDE IN DIREZIONE VIA SALARIA, PROVENENDO DUNQUE DA SAN GIOVANNI, ANCHE IN QUESTO DALLE 22 ALLE 6 DELLA MATTINATA DI DOMANI. E SEMPRE DOMANI, GIOVEDì 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADIONO DELLA Roma-TERAMO. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PRUDENZA SULLA SS148 PONTINA DOVE PER Traffico E LAVORI IN CORSO, SI VIAGGIA IN CODA DA CASTEL RomaNO A VIA DI DECIMA VERSO Roma. NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI DISAGI AL Traffico A ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO IN PROSSIMITÀ DELL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, MENTRE SU QUEST’ULTIMO TRATTO SI RALLENTA, PROVENENDO DALLA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA SS1 AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E IL GRA VERSO IL CENTRO. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE AL TORRINO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 13 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO IN PROSSIMITÀ DELL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, MENTRE SU QUEST’ULTIMO TRATTO SI RALLENTA, PROVENENDO DALLA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA SS1 AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E IL GRA VERSO IL CENTRO. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE AL TORRINO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 12 : 30 : ANCORA DISAGI AL Traffico PER INCIDENTGE SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. INCIDENTI ANCHE FUORI Roma SU VIA ERMANNO WOLF FERRARI ALTEZZA VIA ALBERTO FRACCHETTI IN DIREZIONE DELLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI. ALTRI RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 11 : 30 : ANCORA DISAGI AL Traffico PER INCIDENTGE SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. INCIDENTI ANCHE FUORI Roma SU VIA ERMANNO WOLF FERRARI ALTEZZA VIA ALBERTO FRACCHETTI IN DIREZIONE DELLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI. ALTRI RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 10 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI E CODE MA DOVUTI AL Traffico INTENSO TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANUALARE E VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE DIREZIONE Roma, ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 10 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI E CODE MA DOVUTI AL Traffico INTENSO TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANUALARE E VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE DIREZIONE Roma, ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI E CODE MA DOVUTI AL Traffico INTENSO TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANUALARE E VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE DIREZIONE Roma, ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09 : 00 : A NORD DELLA CAPITALE IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI MA SOLO DOVUTI AL Traffico INTENSO ALTEZZA SVICNOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 08 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI MA SOLO DOVUTI AL Traffico INTENSO ALTEZZA SVICNOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 08 : 00 : IN AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER Roma SUD ALL’APPIA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 07 : 30 : IN AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER Roma SUD ALL’APPIA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON ...