Traffico Roma del 31-07-2019 ore 15 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADIONO DELLA-TERAMO. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PERINTENSO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PRUDENZA SULLA SS148 PONTINA DOVE PERE LAVORI IN CORSO, SI VIAGGIA IN CODA DA CASTELNO A VIA DI DECIMA VERSO. NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI DISAGI ALA CAUSA DI UN INCIDENTE SU PIAZZALE GREGORIO VII, SOTTO IL PONTE DELLA FERROVIA, IN DIREZIONE PIAZZA IRNERIO. SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE AURELIA,RALLENTATO PER UN CANTIERE. LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELIN TEMPO REALE CHIAMANDO IL ...

