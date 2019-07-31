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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 31-07-2019 ore 12 | 30 ANCORA DISAGI AL Traffico PER INCIDENTGE SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI ...

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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 12:30 (Di mercoledì 31 luglio 2019) ANCORA DISAGI AL Traffico PER INCIDENTGE SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. INCIDENTI ANCHE FUORI Roma SU VIA ERMANNO WOLF FERRARI ALTEZZA VIA ALBERTO FRACCHETTI IN DIREZIONE DELLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE  PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI.  ALTRI RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN USCITA DA Roma FILE SULLA PONTINA PER Traffico E LAVORI DAL RACCOROD ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA IN PROGRAMMA PER  OGGI, DALLE 14 ALLE 18, UNA MANIFESTAZIONE IN  PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN PIAZZA VENEZIA. LAVORI QUESTA NOTTE ALLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLE 22,00 E DINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL NON SARA’ PERCORRIBILE DIREZIONE SALARIA   UN ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 31-07-2019 ore 12:30: ANCORA DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTGE SULLA… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo In… - VAIstradeanas : 12:33 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09:00  Roma Daily News

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