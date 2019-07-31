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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09 | 00 A NORD DELLA CAPITALE IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO ...

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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09:00 (Di mercoledì 31 luglio 2019) A NORD DELLA CAPITALE IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER  LAVORI SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI MA SOLO DOVUTI AL Traffico INTENSO ALTEZZA SVICNOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER Roma SUD ALL’APPIA, LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI IN ESTERNA TRA LO SVINCOLO A24 E LA TIBURTINA    TRAFFICATA ANCHE LA  VIA CRISTOFORO COLOMBO CON  RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA DI ACILIA  E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma. CODE A  TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E VIA DI ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 08:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 08:30  Roma Daily News

A NORD DELLA CAPITALE IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE ...


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