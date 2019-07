Tiziano Ferro in versione Simpson nella foto di nozze | il dettaglio che spiazza

Biglietti in prevendita per il concerto di Tiziano Ferro a Bari : prezzi e date del tour 2020 : Parte anche nei punti vendita la presale dei Biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Bari in programma per il 3 luglio 2020. Dopo la prevendita in anteprima per i clienti di Intesa SanPaolo, i Biglietti sono disponibili anche online su TicketOne e TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati dei due circuiti dislocati lungo la penisola. Anche per Bari sarà possibile acquistare Biglietti nel settore del prato gold, al prezzo di ...

Giordana Angi canta Buona (Cattiva) Sorte scritta per Tiziano Ferro : il video e i prossimi concerti : Da Caserta è partito il tour estivo di Giordana Angi, seconda classificata nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantautrice è nel frattempo in radio con un singolo scritto per un grande artista italiano, che ha creduto nelle sue doti da autrice ancor prima dell'accesso nel programma TV di Canale 5. Nel nuovo disco di inediti di Tiziano Ferro non ci sarà un solo pezzo scritto da Giordana Angi. Accetto Miracoli si apre intanto ...

Il 3 luglio 2020

Tiziano Ferro dopo le nozze con Victor super ospite al Festival di Sanremo? Le prime indiscrezioni dopo esser stato uno dei primi cantanti italiani a fare coming out, il 25 giugno 2019 Tiziano Ferro si è sposato in gran segreto a Los Angeles con Victor, professionista del marketing che lavora in California.

Tiziano Ferro raddoppia a San Siro - biglietti in prevendita per il 2° concerto a Milano nel 2020 : Tiziano Ferro raddoppia a San Siro, sono due i concerti in programma allo Stadio Meazza di Milano per il 2020. La notizia è giunta oggi, quando al sold out del primo evento manca ormai solo una manciata di biglietti. Tiziano Ferro aggiunge una nuova data allo Stadio San Siro di Milano per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. A TZN2020, il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro, si aggiunge un concerto. L'artista di Latina si ...

Tiziano Ferro annuncia novità sul concerto a Bari del 2020 : "novità per Bari in arrivo prossima settimana" scrive Tiziano Ferro tra le storie di Instagram. I fan pugliesi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, le agognate novità sull'evento di Bari sono in arrivo. La prevendita dei biglietti per il tour 2020 è partita senza intoppi, ad eccezione della tappa di Bari per la quale non si conosce ancora la location. All'interno della tournée che Tiziano Ferro porterà a termine il prossimo anno ...

Tiziana Rivale contro Tiziano Ferro e il desiderio di un bambino : “I figli vengono partoriti dalle donne” : “I figli vengono partoriti dalle donne, da quanto è nata la vita sul pianeta”, twitta Tiziana Rivale commentando le dichiarazioni di Tiziano Ferro, neo sposo di Victor Allen nella sua casa di Sabaudia dopo le nozze americane. Un matrimonio gay e ora la volontà di accogliere un figlio. Tiziana Rivale non ci sta e cinguetta il suo disappunto ricordando che i bambini vengono partoriti dalle donne. Ma che c'entra? Tiziano Ferro non vuole di certo ...

Tiziana Rivale sul matrimonio di Tiziano Ferro : I figli vengono partoriti dalle donne : Tiziana Rivale ha espresso alcune personali considerazioni sul desiderio di Tiziano Ferro e del suo compagno di avere un figlio. L'esternazione di Tiziana Rivale su Twitter al momento non ha fatto commentare la Rai, nei mesi passati però per alcune dichiarazioni piuttosto forti di Eleonora Brigliadori la portarono all'esclusione da Pechino Express.\\ La Rivale è divenuta famosa nel 1983 vincendo il Festival di Sanremo con "Sarà quel ...

Tiziano Ferro ha detto sì all'uomo della sua vita, Victor Allen, 54enne americano suo compagno da tre anni, già sposato in gran segreto lo scorso 25 giugno a Los Angeles davanti a un centinaio...

Tiziano Ferro racconta l’amore con Victor su Vanity Fair : il primo incontro - la convivenza - il matrimonio : Tiziano Ferro racconta l'amore con Victor su Vanity Fair: non ha mai comunicato nulla, né lasciato intravedere niente, se non a cose fatte. Se dal singolo Buona (Cattiva) Sorte avremmo dovuto immaginare qualcosa, la conferma è giunta solo qualche giorno fa dopo il matrimonio italiano che si è tenuto a Sabaudia. In realtà Tiziano Ferro e Victor Allen erano già sposati. I due sono convolati a nozze in America, in una cerimonia al cospetto di ...

Tiziana Rivale e le uscite sul matrimonio di Tiziano Ferro e sui partigiani : sarà confermata per Tale e Quale Show? : Era il 1983 quando con “sarà quel che sarà” vinceva il Festival di Sanremo, Tiziana Rivale viveva gli anni più importanti della sua carriera e superava quell’anno anche “Vita spericolata” di Vasco Rossi. Letizia Oliva, questo il suo vero nome, dopo anni di assenza, si prepara a tornare in tv come concorrente a Tale e Quale Show. Nome ufficializzato da Carlo Conti alla presentazione dei palinsesti Rai e che era già ...

Tiziano Ferro dopo le nozze con Victor è pronto per un figlio : Tiziano Ferro pensa ad un figlio dopo le nozze con Victor Allen. Qualche giorno fa il cantante si è sposato con il 54enne americano, sorprendendo tutti. Il matrimonio si è svolto a Sabaudia, al tramonto, dopo la celebrazione, qualche mese fa in gran segreto, a Los Angeles. Una cerimonia romantica e bellissima, con i genitori di Ferro commossi, tanti amici ed emozioni forti. Victor e Tiziano stanno insieme da tre anni dopo un primo incontro ...

Tiziano Ferro e il marito Victor : dove e come si sono conosciuti : Tiziano Ferro racconta il primo incontro con Victor: “Al destino è sfuggito” Tiziano Ferro lo scorso 13 luglio ha celebrato il matrimonio in Italia, in una villa a Sabaudia sul litorale romano, con Victor. Il cinquantenne americano, professionista del mondo del marketing, ha praticamente stravolto la vita del cantate che nel 2010 è stato fra […] L'articolo Tiziano Ferro e il marito Victor: dove e come si sono conosciuti ...