Thibaut Pinot | ‘Nella mia testa sono già alla prossima stagione’

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ancora una volta èa dover indossare i panni del campione sfortunato al termine di una grande corsa a tappe. Se già nella scorsa stagione si era dovuto ritirare dal Giro d’Italia al penultimo giorno e con il podio ormai in mano, stavolta l’uscita di scena dal Tour de France del corridore della Groupama è stata ancora più amara. Dopo aver staccato tutti i rivali ed essersi dimostrato il più forte in montagna nelle tappe pirenaiche, il francese si è infortunatovigilia delle frazioni alpine. Dopo aver resistito sul Galibier,si è dovuto arrendere, ritirandosi da un Tour de France in cui probabilmente si sarebbe giocato il successo con Egan Bernal.: ‘Per dimenticare dovrò vincere il Tour’ Stavolta sembrava davvero la grande occasione della carriera per. Lo scalatore della Groupama, da anni atteso come il campione in grado di riportare la Francia ...

aledemarzo : RT @ciclismoliquido: «Thibaut Pinot è lontano anni luce dal prototipo del campione algido, superiore a tutto. Non ha nulla di divino o di s… - zazoomnews : Ciclismo per Thibaut Pinot lo stop sarà di venti giorni: confermata la lesione alla coscia sinistra - #Ciclismo… - zazoomblog : Ciclismo per Thibaut Pinot lo stop sarà di venti giorni: confermata la lesione alla coscia sinistra - #Ciclismo… -