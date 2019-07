Terrore nel cuore di Napoli | uomo armato barricato a casa dei nonni | arrestato dopo lungo

Orrore a Rimini - marocchino sale su una ruota panoramica - si toglie le scarpe e si lancia nel vuoto - Terrore tra la gente : Un suicido choc quello avvenuto nella notte appena trascorsa a Rimini. Pochi minuti prima di mezzanotte un marocchino, per motivi in corso di accertamento, è salito sulla ruota panoramica, si è tolto le scarpe e si è lanciato nel vuoto. Nella zona dove è accaduto l’estremo gesto erano presenti tantissimi turisti che hanno visto in diretta la scena. L’uomo, con disturbi psichici, ha prima atteso che sua cabina salisse al punto più alto ...

Una razza di cani sta terrorizzando una città - sono randagi - tanti e molto aggressivi - la città vive nel Terrore : In una città dell’Arizona, negli Stati Uniti d’America, una razza di cani sta seminando il terrore. Si tratta di Chihuahua randagi che, nonostante la piccola taglia, sono diventati molto feroci e stanno seminando il panico perché aggrediscono. E’ accaduto che molte famiglie hanno abbandonato questi cani in seguito a gravi problemi economici che ci sono stati in quella zona d’America e questi cani si sono ritrovati per strada e si sono uniti e ...

Notte di Terrore nel cuore di Napoli : doppia stesa di camorra - ritrovati bossoli davanti alla chiesa : Si torna a sparare nel cuore della Sanità, teatro dell'ennesima stesa notturna a Napoli. Stamattina sono stati rinvenuti dalla polizia di Stato sei bossoli calibro 9x21, di cui uno...

La Cina controlla gli smartphone a chi entra nel Paese. Sicurezza o clima del Terrore? : Verrebbe da dire “che figli di Trojan” e stavolta non ci sarebbe alcun riferimento a vicende nostrane che hanno evidenziato le italiche miserie. L’epiteto tecno-scurrile in questo caso è indirizzato agli agenti della Polizia di frontiera della Repubblica Popolare Cinese, in servizio al confine con il Kyrgyzstan. Gli sbirri della regione di Xinjiang stanno conducendo una delle più acrobatiche operazioni di pedinamento virtuale e controllo ...

Sabato di Terrore nel Napoletano : doppia sparatoria - nel mirino il fratello del boss ucciso davanti alla scuola : CASALNUOVO - Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da ignoti tra Casalnuovo e Volla. La prima sparatoria è stata messa a segno poco dopo le 18.30 in via Filichito, area di confine...

Terrore a Caserta - si barrica nel bar e minaccia una strage : Terrore in centro, a Caserta, dove un militare ha prima minacciato i passanti con una pistola e poi si è barricato in un bar dicendo di voler fare una strage. Momenti di alta tensione in...

Roberta Bellesini - la vedova di Giorgio Faletti rivela : “Nelle ultime settimane di vita aveva il Terrore che…” : “Nelle ultime settimane di vita di disse che aveva il terrore che quello scritto da lui andasse perso”. A rivelarlo in un’intervista a Vieni da Me è Roberta Bellesini, la vedova di Giorgio Faletti, che è stata ospite di Caterina Balivo, a cui ha rivelato diversi particolari inediti della vita privata e professionale del defunto marito. “Ci conoscemmo a casa di amici durante una partita di calcio, la finale degli Europei del 2000. Sapevo ...

Quattro morti nel giro di due mesi - Marcos Rojo scappa a gambe levate dall’hotel del Terrore : In vacanza nella Repubblica Dominicana, il difensore del Manchester United ha deciso di cambiare alloggio dopo l’ennesima morte avvenuta nell’hotel di lusso di Punta Cana Quattro morti nel giro di due mesi, una situazione assurda e paradossale che ha spinto Marcos Rojo a cambiare hotel. In vacanza nella Repubblica Dominicana insieme a moglie e figlie, il difensore del Manchester United è venuto a conoscenza della morte di un ...