Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019)e Leghel’emittente‘beoutQ‘, che trasmette illegalmente i servizi delle tv europee. Il comunicato integrale. “Noi, titolari dei diritti di diverse competizioni calcistiche, condanniamo collettivamente nel modo più forte possibile il furto in corso della nostra proprietà intellettuale da parte dell’emittente pirata nota come “beoutQ” e chiediamo alle autorità dell’Arabiadi supportarci nel porre fine alle diffuse ed evidenti violazioni dei nostri diritti in atto nel Paese. Da maggio 2018, collaboriamo tutti insieme con uno studio legale internazionale per monitorare e raccogliere provebeoutQ, le cui trasmissioni sono disponibili, regolarmente e su larga scala, in modo illegale. In seguito a un’analisi approfondita da parte di esperti su come opera beoutQ da un punto di vista ...

CalcioWeb : Terremoto 'pirateria', Federazioni Mondiali contro l'emittente saudita '#beoutQ': 'Ci stanno danneggiando'… -