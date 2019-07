Terremoto | forti scosse nel Mediterraneo | paura in Grecia e Albania | avvertite anche in

Terremoto ultime notizie fortissima scossa in Grecia - trema la terra Creta : Una fortissima scossa di Terremoto è stata segnalata in Grecia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata a una profondità di 70 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è avvenuto alle 6,40 ore italiane, 7,40 ore locali. Al momento non si hanno notizie su danni a cose o a persone. Si attendono nelle prossime ore aggiornamenti. La Grecia è una nazione ad ...

Forti scosse di Terremoto nelle Filippine : crolli - morti e feriti : Due Forti scosse di terremoto hanno colpito il nord delle Filippine questa notte, provocando danni e purtroppo anche vittime. I terremoti si sono verificati a poche ore di distanza l'uno dall'altro...

Forti scosse di Terremoto nelle Filippine : almeno 8 morti e decine di feriti : Forti scosse di terremoto sono state avvertite nelle Filippine nelle scorse ore: in particolare, eventi magnitudo 5.4, 5.9 (01:37 ora italiana) e 5.7 hanno provocato danni a persone e cose. In base a un primo bilancio fornito dalle autorità, vi sarebbero almeno 8 vittime e decine di feriti. La provincia più colpita è quella di Batanes, formata da isole poco popolate a nord della più grande isola dell’arcipelago, Luzon. Non è stata diramata ...

Terrore in Indonesia per il rischio tsunami : dopo il fortissimo Terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti : Il forte terremoto che ha colpito l’Indonesia ha avuto l’epicentro nell’oceano, a 185 chilometri a sud-est di Manado, capitale del Sulawesi settentrionale. La scossa ha provocato il panico nella città di Ternate, nell’arcipelago delle Isole Molucche. Gli abitanti sono corsi verso zone più alte. L'articolo Terrore in Indonesia per il rischio tsunami: dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti sembra ...

Terremoto California - l’esperto : “possibili nuove scosse - è stato tra i terremoti più forti degli ultimi 20 anni” : La possibilità che si verifichino nuove scosse di Terremoto in California, dopo le due degli ultimi giorni, c’è ma si tratta solo di una previsione probabilistica e non deterministica, e al momento non ci sono i parametri che dimostrino che questo stia per accadere. E’ quanto precisato da Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, che commentando quanto accaduto in California spiega che la paura del “Big One” deve essere ...

Terremoto in California - scossa fortissima : il video dei giornalisti che si tengono per mano : Nuova scossa di Terremoto nel sud della California: il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico...

Terremoto in California - gravi danni nella Searles Valley. Gli esperti : “ci aspettiamo altre scosse - anche più forti” [FOTO] : gravi danni in California per il Terremoto di magnitudo 6.4 che alle 10:33 locali di ieri (le 19:33 di ieri pomeriggio in Italia) ha colpito lo Stato degli USA con epicentro a Ridgecrest. La scossa è stata avvertita da decine di milioni di persone fino a Las Vegas e Los Angeles dove diversi edifici hanno oscillato in quella che doveva essere una mattina di festa per l’Independence Day. Alla scossa più importante ne sono seguite altre ...

Terremoto fortissimo in California : magnitudo 6.3 - avvertito anche a Los Angeles e las vegas : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita nel sud della California intorno alle 11 del mattino ora locale. Le prime stime parlano di un magnitudo pari a 6,6 (The U.S. Geological Survey), poi corretta a 6.3 dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro sarebbe localizzato nella Searles Valley, buna remota area di San Bernardino, nell’entroterra, 260 km a nord di Los Angeles, a una profondità di circa 10 km. La scossa, nonostante la ...

