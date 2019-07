Terremoto a Creta in Grecia | scossa di magnitudo 5 2

Terremoto a Creta - scossa di magnitudo 5.2 all’alba : panico e preoccupazione tra i turisti : scossa di magnitudo 5.2 sull'isola greca di Creta , registrata a 71 chilometri di profondità ed epicentro vicino Malevizi. Paura tra turisti , molti dei quali italiani, e residenti che si sono riversati in strada. Al momento non si registrano danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto ultime notizie fortissima scossa in Grecia - trema la terra Creta : Una fortissima scossa di Terremoto è stata segnalata in Grecia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata a una profondità di 70 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è avvenuto alle 6,40 ore italiane, 7,40 ore locali. Al momento non si hanno notizie su danni a cose o a persone. Si attendono nelle prossime ore aggiornamenti. La Grecia è una nazione ad ...