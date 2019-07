Tendenza Meteo Ultimi aggiornamenti fino a Ferragosto

Tendenza Meteo - Agosto inizia con l'anticiclone. Le proiezioni fin verso Ferragosto : Roma - Al seguito del break temporalesco dell'ultimo weekend di luglio, l'alta pressione proverà gradualmente a recuperare terreno da Ovest, per riconquistare il Mediterraneo nei giorni successivi. Il progetto andrà molto probabilmente in porto pur con qualche insidia. L'Europa settentrionale e spesso anche quella centrale rimarranno soggette ad una circolazione ciclonica nord atlantica nei primi giorni di Agosto , ...

Previsioni Meteo per la seconda metà di Luglio : quando tornerà il caldo? La Tendenza a lungo termine [MAPPE] : quando tornerà il caldo sull’Italia? E’ la domanda che in molti oggi, con l’estate in crisi proprio nel giorno del “giro di boa” della bella stagione arrivata a metà , si pongono alla luce del freddo anomalo che sta interessando il nostro Paese. Al Nord le temperature sono addirittura 10°C sotto le medie del periodo, e domani toccherà al Sud registrare il picco del freddo con scenari atmosferici tipicamente ...

Previsioni Meteo - la Tendenza per Luglio 2019 : importanti novità nel cuore dell’estate [MAPPE] : Previsioni Meteo – Vogliamo volgere uno sguardo, in questo editoriale, al possibile andamento di massima della stagione estiva che prenderà astronomicamente il via nel pomeriggio di domani, 21 giugno, quando alle 17:54 ore italiane il sole si troverà allo zenit, ossia al punto più verticale possibile rispetto al tropico del Cancro, sancendo il giorno più lungo dell’anno. Sarà il Solstizio d’Estate. Per quanto il mese di giugno abbia ...