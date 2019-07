Temptation Island 2019 | puntate | anticipazioni e coppie

Temptation Island Vip - il promo con Alessia Marcuzzi - video : All'annuncio della seconda edizione del reality delle tentazioni con protagoniste coppie famose.

Temptation Island VIP 2019 - il promo con Alessia Marcuzzi : E Alessia Marcuzzi fu, con la trasmissione del primo promo della seconda edizione di Temptation Island VIP (in onda da settembre su Canale 5) arriva la certezza ufficiale dell'approdo della conduttrice nel reality show dopo la conferma del settimanale Spy che l'ha annunciata giovedì scorso. E' un dejà vù ma la conduttrice prenderà il posto di Simona Ventura dopo una prima fortunata edizione andata in onda poco meno di un anno ...

Temptation Island : ecco cosa è successo alle coppie un mese dopo il falò di confronto : Nessun lieto fine per le cinque coppie del reality, solo Nicola e Sabrina hanno deciso di dare un'altra possibilità alla loro storia.

Temptation Island Vip : perché Alex Belli e Delia Duran non ci saranno : Nuovi aggiornamenti su Temptation Island Vip: Alex Belli e Delia Duran non saranno tra i concorrenti. Eppure, la coppia era stata confermata appena qualche giorno fa, quando sono stati rivelati i nomi dei primi quattro concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Stando alle voci di corridoio, la produzione avrebbe però cambiato idea, confermando la partecipazione di Nathalie Caldonazzo, ma lasciando fuori dal programma Alex Belli e ...

Ascolti Tv Martedì 30 luglio - Temptation Island tra la Famiglia di Rai 1 - Chicago Fire e Cobra 11 : Ascolti Tv Martedì 30 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island extra – Canale 5 – milioni e % La mia bella Famiglia italiana (replica) – Rai 1 – milioni e % Chicago Fire 1a Tv Free (2 episodi) – Italia 1 – mila e % Squadra Speciale Cobra 11 (2 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – mila e % The Most Beautiful Day. Il giorno più bello – Rai 3 – mila e % In ...

Resoconto Temptation Island - finale di stagione : trionfa l'amore per Sabrina e Nicola : Si sono spenti i riflettori sull'edizione di quest'estate di Temptation Island. Ieri, 30 luglio, è andata in onda la settima e ultima puntata del docu-reality di Canale 5, nella quale Filippo Bisciglia ha incontrato le coppie ad un mese esatto dalla fine delle riprese. Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Cristina e David, Ilaria e Massimo hanno aggiornato il conduttore in merito alle novità delle rispettive ...

Temptation Island VIP 2019/ Data inizio e coppie - Stefano Laudoni nel cast? : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, coppie e tentatori: anticipazioni e news. Quando inizia? A fine settembre. Anche Stefano Laudoni e Giorgia Crivello nel cast?

Temptation Island 2019/ Quali coppie tornate insieme? L'addio di David e Cristina... : TEMPTATION ISLAND 2019, Quali coppie si sono lasciate? David e Cristina si dicono addio e il web si spacca: solo scena per tornare a Uomini e Donne?

La telecamera è spenta, il falò è un ammasso di ...

Javier e Ilaria dopo Temptation Island/ Lei : 'Ci siamo risentiti - è speciale - ma...' : Cosa è accaduto tra Javier e Ilaria dopo Temptation Island 2019? La verità sul loro rapporto nelle parole dell'ex fidanzata di Massimo che ammette...

Temptation Island Vip con la Marcuzzi : salta la partecipazione di Alex Belli : Temptation Island Vip coppie: Alex Belli e Delia Duran NON ci saranno A poche settimane dall’inizio delle registrazioni salta la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran alla seconda edizione di Temptation Island Vip. A farlo sapere è il settimanale Oggi, che per primo aveva parlato di un coinvolgimento della coppia. A quanto pare dopo […] L'articolo Temptation Island Vip con la Marcuzzi: salta la partecipazione di Alex Belli ...

Temptation Island - un mese dopo : la Battistello frequenta il single Alessandro : Grande attesa per la messa in onda della puntata speciale di Temptation Island, dove le sei coppie di concorrenti si sono raccontate a distanza di 30 giorni dalla fine delle registrazioni. Grande curiosità per conoscere cosa è accaduto a Jessica Battistello dopo l'addio al compagno Andrea Filomena e dopo aver scelto di uscire dal reality con il single Alessandro Zarino. La giovane, di fronte a Filippo Bisciglia, ha confermato la frequentazione ...

Ilaria e Massimo dopo Temptation Island. Lei : “Ho cercato Javier” : Temptation Island: Ilaria Teolis ha cercato Javier dopo l’addio a Massimo Colantoni Nell’appuntamento di ieri Ilaria Teolis ha lasciato Massimo Colantoni e oggi, un mese dopo la registrazione del falò di confronto, la ragazza ha confermato di non aver rimpianto la scelta di abbandonare Temptation Island da single. Ilaria, oltre a ribadire i motivi che l’hanno potata a prendere questa decisione, ha ammesso di aver cercato ...