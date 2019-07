Tav | giustizia e autonomia sono le mine vaganti per la maggioranza di governo

Fonte : agi

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Nellasi spiega che la riunione di oggi a palazzo Chigi sul ponte di Genova è stata operativa e proficua. Un segnale che, tra gli scontri e le polemiche tra M5s e Lega, l'esecutivo continua a lavorare. Il clima positivo è testimoniato anche da una frase che il presidente del Consiglio ha detto rivolgendosi al governatore della regione Liguria, Toti: dicono che io stia cercando di fondare un partito, anche tu sei alla ricerca di un partito. Potremmo fare un partito insieme... Semplicemente una battuta, accolta con il sorriso dai presenti, ma è un segnale che non si va certo verso un 'balneare', come ipotizzato - tra i timori - da molti parlamentari dellae non. Restano comunque le perplessità all'interno del Carroccio sulla tenuta dele sulla direzione di marcia. Oggi il sottosegretario Giorgetti ai suoi interlocutori ha detto che venerdì ...

