Tanti errori non fanno un intrigo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Alessandro Sallusti I vertici dei carabinieri e della procura di Roma ieri si sono offerti in pasto ai giornalisti di mezzo mondo per provare a dissipare la nebbia che, da subito, ha avvolto l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, aggredito e pugnalato da due turisti americani. È una vicenda complicata e zeppa di coincidenze apparentemente inspiegabili. Ma proprio per questo non credo alla tesi della messinscena per coprire chissà che cosa. L'Arma dei carabinieri da tempo è sotto pressione e con difficoltà sta provando a uscire dallo scandalo dei depistaggi sul caso di Stefano Cucchi, il giovane morto in seguito alle percosse ricevute mentre si trovava sotto la loro custodia. Siccome la verità prima o poi viene sempre a galla, le domande più semplici ma anche più imporda farsi sono: perché mai, con la ferita Cucchi ancora aperta, i vertici dei carabinieri ...

robi_livi : @preppy57 @Phastidio ci si è arrivati coltellando (metaforicamente) alle spalle l'unica persona che ha cercato davv… - GioielloEgidio : @Kuzzo74 Di Maio ha fatto tanti errori e non ne ha ammesso nessuno. - LarosaGiovanni4 : Tanti vogliono che questo governo cada e perché mai? C'è Salvini, non mi piace per niente però è l'unico a non baci… -