Fonte : agi

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il suo avvocato aveva chiesto solo una cosa: farlo morire da uomo libero, senza polsi legati al letto, senza un piantone fuori dalla porta del reparto. Lo aveva chiesto l'ultima volta cinque giorni fa, con un una lettera scritta a mano alla Corte d'Appello di Milano, una volta appreso che la fine sarebbe stata molto vicina: "Il mio assistito è intubato e tenuto in vita dalla respirazione assistita - aveva scritto ai giudici - è ancora presente il drenaggio toracico, è un po' più sveglio e reattivo rispetto a ieri e tuttavia riesce a sillabare con il labiale solo poche parole mute: 'Voglio morire, voglio morire'". Il parere positivo alla fine della detenzione da parte del procuratore generale, l'accusa, è arrivato, ma era ormai tardi perché la Corte potesse decidere: Giorgio èlunedì in un reparto dell'ospedale San Paolo di Milano. Da. È una battaglia per i diritti ...

Agenzia_Italia : Storia di un malato terminale, morto da detenuto a San Vittore - antonio_ansp : @Storace TUTTO QUESTO DEGRADO E SCHIFO NON È CASUALE MA È IL RISULTATO MALATO E VELENOSO DI IDEOLOGIE CRIMINALI IDI… - antonio_ansp : @matteosalvinimi TUTTO QUESTO SCHIFO E DEGRADO FINORA TOLLERATO SE NON PEGGIO COPERTO ANCHE DENTRO LO STATO SONO IL… -