Stash sta male? Lui furioso | ' basta | non sono morto! Instagram? Uno schifo totale'

Stash dei The Kolors : "Sto bene e no - non sto morendo" - : Alessandro Zoppo Il cantante ha tranquillizzato i suoi fan con una serie di stories su Instagram, smentendo i rumors circolati nei giorni scorsi sul presunto aggravarsi delle sue condizioni di salute “Sto bene, sto veramente bene!”: così Stash dei The Kolors ha rassicurato gli 884mila follower che lo seguono su Instagram. Con una serie di stories, il cantante della band napoletana ha voluto tranquillizzare i fan preoccupati. Erano ...

Stash - il malore sul palco era una bufala : ‘Questa cosa non vera ha generato il panico’ : “Perché mai dovrei stare male? Per una cosa poi, tra l’altro, che ha generato pure il panico tra i miei parenti, amici e conoscenti, che mi mandano messaggi preoccupati per la mia saluta perché girava.. gira ancora la notizia di un mio svenimento sul palco, cosa non vera!“. Con queste parole, attraverso il suo profilo di Instagram, Stash dei The Kolors ha smentito categoricamente quanto è circolato nei giorni scorsi: non è mai ...

Stash Fiordispino smentisce il malore : "Perché devono girare queste fake news?" : Ma quale malore! Si potrebbe riassumere in sole tre parole la risposta di Stash Fiordispino, leader dei The Kolors, alle voci rincorse negli ultimi giorni su un presunto malore avvenuto mentre il giovane cantava sul palco. Il cantante era anche scomparso da Instagram alimentando involontariamente il gossip che girava sul suo conto ma lui ha smentito tutti i rumors tramite le stories di Instagram spiegando la realtà delle cose: Mi sono ...

Stash dei The Kolors furioso : “Non sto male e non sto morendo” : “Non sto male e non sto morendo“. A dirlo a gran voce nelle sue Instagram story è Stash Fiordispino, il leader dei The Kolors, che dopo il susseguirsi di voci sui social sulle sue condizioni di salute ha deciso di intervenire per smentire tutte le dicerie. A preoccupare i fan era stata infatti la sua assenza dai social che, però, era dovuta solo all’esigenza di dedicarsi a un nuovo progetto musicale con il suo gruppo, come lui ...

Amici - la menzogna sulla salute di Stash : "Sto morendo?" - la rabbia dell'artista dopo le dicerie : Negli ultimi giorni al centro del gossip ci è finito Stash Fiordispino, protagonista di Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5. Nessuna vicenda di cuore, ma questioni più delicate che hanno preoccupato la famiglia: girava voce infatti che il cantante stesse male, tanto che era s

Amici - Stash sta male? Il cantante spiega : “Cosa che ha generato il panico” : Stash Fiordispino sta male? Il cantante di Amici protagonista di gossip inventato Stash Fiordispino è finito al centro del gossip in questi giorni, e stavolta le notizie non riguardavano un flirt o Amici di Maria De Filippi ma questioni più delicate che hanno fatto spaventare parenti e Amici: si diceva infatti che il cantante stesse […] L'articolo Amici, Stash sta male? Il cantante spiega: “Cosa che ha generato il panico” ...

Stash - malore sul palco durante il concerto : come sta il cantante dei Kolors : Paura per Stash, la voce dei The Kolors. Il cantante ha accusato un malore sul palco nel corso di un’esibizione il Lecce. Secondo la ricostruzione di quanto è accaduto, Stash, che recentemente è stato premiato con il disco di platino per il singolo “Pensare Male” con Elodie, si è improvvisamente sentito male durante il concerto scatenando immancabilmente l’apprensione dei suoi fan che si erano recati ad assistere alle performance del gruppo ...

Fan in ansia per la salute di Stash dopo lo svenimento : Tutti i fan in apprensione per le condizioni di salute di Stash. A tranquillizzare tutti ci pensa il suo agente, Francesco Facchinetti in un video su “Instagram”: “Ragazzi, mi raccomando: non facciamo uscire notizie sbagliate. Stash è a Lecce, ha avuto un mancamento, è svenuto ma non è all’ospedale. Adesso va tutto bene, lo stiamo rimettendo in sesto. Non è successo niente di grave” ha rassicurato. Anche Stash sui social rassicura tutti:“Sono di ...

Amici - Alberto e Stash insieme : scambio di messaggi prima della sorpresa? : Stash e Alberto dopo Amici: professore e allievo si incontrano Alberto Urso e Stash Fiordispino si sono incontrati. Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono stati rispettivamente allievo e insegnante: tra loro è nata subito una forte intesa, Stah ha sempre creduto nel talento del giovane tenore e ci ha visto lungo! Alberto, […] L'articolo Amici, Alberto e Stash insieme: scambio di messaggi prima della sorpresa? proviene da Gossip e ...

IRAMA E Stash FIORDISPINO INSIEME/ La foto su Instagram che fa impazzire le fan : IRAMA e STASH INSIEME per assistere ai provini della nuova edizione di Amici: il messaggio su Instagram che manda in delirio le fan.

Amici - Irama e Stash dietro le quinte dei nuovi provini : la dichiarazione d'amore fa impazzire le fan : Certo, la stagione di Amici è terminata. Ma il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non va mai in vacanza, tanto che sono già iniziati i provini per la prossima stagione, presenti Stash e Irama, ex concorrenti del programma e molto Amici anche fuori dalla tv. Tra loro due l'affetto è

Irama - una dedica che sorprende : la reazione di Stash Fiordispino - fan in delirio : Stash Fiordispino e Irama, il rapporto dopo Amici di Maria De Filippi Irama e Stash Fiordispino hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia dopo Amici di Maria De Filippi. Non è la prima volta che li vediamo assieme, anche se non dovremmo sbagliare quando diciamo che al cantante messaggi così importanti Irama non li aveva […] L'articolo Irama, una dedica che sorprende: la reazione di Stash Fiordispino, fan in delirio proviene da ...