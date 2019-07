Stagione 2019 2020 | DAZN sempre più multisport Prezzo confermato

Giro di Lombardia 2019 : il grande obiettivo di Vincenzo Nibali per il finale di Stagione. Lo Squalo punta al tris : Dopo un Tour de France in cui ha saputo lasciare il segno, Vincenzo Nibali guarda verso i prossimi obiettivi. È stata una grande Boucle difficile per il siciliano, che ha ammesso di aver pagato le fatiche del Giro d’Italia, ma è riuscito comunque a reagire da campione. Lo Squalo è andato all’attacco nei tapponi di montagna della terza settimana e ha trionfato nell’ultima tappa alpina, con una cavalcata solitaria sulla salita finale della Val ...

Torino – Presentati i Jersey Sponsor per la Stagione 2019-20 : Presentati i Jersey Sponsor del Torino Fc per la stagione 2019-20: Suzuki e Beretta confermati sulle maglie, EdiliziAcrobatica sarà il nuovo back Sponsor Allo stadio Olimpico “Grande Torino” si è svolta ieri, martedì 30 luglio, la presentazione dei Jersey Sponsor per la stagione 2019-2020. Il Direttore Generale del Torino FC, Antonio Comi, ha dato così il benvenuto ai nuovi Sponsor: “Ci tengo a ringraziare tutti i presenti, anche da parte ...

Calendario Serie A campionato 2019-20/ Sorteggio : ecco la nuova Stagione! : Calendario Serie A 2019-2020: la diretta del Sorteggio ci ha presentato le 38 giornate del torneo, la chiusura sarà con partite straordinarie.

Juventus - nuova Stagione di Serie A 2019/20 : svelato il primo avversario : Juventus – Tutto pronto per scoprire le 19 giornate del campionato di Serie A 2019/20: via al sorteggio dagli studi di Sky Italia a Rogoredo. Si partirà dal sorteggio del primo turno. Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali niente incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Roma […] More

«Temptation Island 2019» : cosa non ha funzionato in questa Stagione : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Gli ascolti sono aumentati, è vero, ma pensare che Temptation Island non mostri segni di stanchezza significherebbe mentire come i fidanzati ...

Un posto al sole : dalla prossima Stagione 2019-20 tornerà il personaggio di Viola : La stagione 2018/2019 della soap opera Un posto al sole sta per concludersi e come di consueto, ci sarà un periodo di pausa in vista delle vacanze estive, dal 12 al 25 agosto. La serie tornerà con una nuova stagione lunedì 26 agosto ricca di novità per quanto riguarda la trama e soprattutto il cast. Secondo le anticipazioni che trapelano su "Tvsoap" infatti, tornerà a far parte del cast un attore che i fan della soap hanno imparato ad apprezzare ...

F1 - Mondiale 2019 : Hockenheim e una gara pazza ci attende un finale di Stagione tutto da vivere : Da un Gran Premio come quello disputato ieri a Hockenheim non si torna più con lo status quo precedente. Qualcosa è cambiato, praticamente in tutti i piloti, specialmente i primi della classe. La corsa tedesca ha lasciato, e lascerà, strascichi. Non c’è alcun dubbio. Per fortuna di molti, sventura per alcuni, le vacanze estive incombono, e dopo il Gran Premio di Ungheria di domenica, vivremo il “rompete le righe” fino al primo ...

F1 - Mondiale 2019 : Hockenheim ha emesso verdetti importanti - ci attende un finale di Stagione tutto da vivere : Da un Gran Premio come quello disputato ieri a Hockenheim non si torna più con lo status quo precedente. Qualcosa è cambiato, praticamente in tutti i piloti, specialmente i primi della classe. La corsa tedesca ha lasciato, e lascerà, strascichi. Non c’è alcun dubbio. Per fortuna di molti, sventura per alcuni, le vacanze estive incombono, e dopo il Gran Premio di Ungheria di domenica, vivremo il “rompete le righe” fino al primo ...

Calendario Serie A 2019-2020 – Sorteggi in diretta domani. Tutte le info sulla prossima Stagione : Il portale di SkySport ha pubblicato le informazioni su come poter seguire in diretta il Sorteggio per il Calendario Serie A della prossima stagione: Calendario Serie A – Domani alle ore 18:45 iniziano i collegamenti per il Sorteggio che inizierà alle 19:00. L’attesa è finita Il countdown è iniziato. Lunedì 29 luglio negli studi di Sky sarà svelato il Calendario di Serie A, primo atto della stagione 2019-2020 al via nel week ...

Golf - Evian Championship femminile 2019 : Jin Young Ko si prende il secondo Major della sua Stagione : Anno davvero fortunato, quello che Jin Young Ko sta vivendo a livello di Major. La sudcoreana, infatti, vince l’Evian Championship a Evian-les-Bains, in Francia, con un ultimo giro in -4 che le consente di arrivare, in totale, al -15 che le assicura il trionfo e la conferma di uno status sempre più chiaro tra le più forti del mondo. Per lei si tratta del secondo successo in uno dei tornei maggiori, dopo l’ANA Inspiration nello ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel-Ferrari - sarà addio a fine Stagione? Possibili sostituti e scenari : Daniel Ricciardo in pole? : Fino a qualche mese fa non c’era il minimo dubbio: Sebastian Vettel sarebbe stato un pilota della Ferrari anche nel Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo aver raggiunto la metà del campionato attuale, invece, questa frase è messa in dubbio, e non poco. Il tedesco ha intrapreso una involuzione notevole da un anno a questa parte e il suo futuro appare davvero in bilico. Ma andiamo con ordine ad analizzare la situazione. Da un lato la scuderia ...

Il Torino e Radio Italia rinnovano la partnership per la Stagione 2019/2020 : Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Radio Italia sarà Media Partner dei granata anche per la stagione 2019/2020. L’accordo prevede la qualifica di Radio Ufficiale e si estende anche con la visibilità del brand sui led di bordocampo. La musica di Radio Italia, per la seconda stagione consecutiva, accompagnerà i match casalinghi dei granata e in occasione di alcuni appuntamenti sarà presente allo Stadio Olimpico il suo ...

Tour de France 2019 : Fabio Aru lotta e convince nella seconda settimana - ottimi segnali per il finale di Stagione : La seconda settimana del Tour de France 2019 è stata decisamente avara di soddisfazioni nei confronti dei corridori italiani. Con Vincenzo Nibali troppo lontano dalla condizione migliore per tentare a lasciare il segno anche in versione cacciatore di tappe e con Giulio Ciccone frenato dal mal di schiena e dal ginocchio dolorante, le uniche note positive sono arrivate da Fabio Aru. Il corridore sardo si è presentato al via della Grande Boucle ...

Il trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 : James McAvoy nella serie già rinnovata per una seconda Stagione : Il primo, maestoso, trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 non ha bisogno di molti commenti e nemmeno di una sontuosa cornice perché riesce a mettere insieme gli elementi della trilogia omonima di Philip Pullman. La serie promette bene e sembra ben lontana dalla lentezza e dalla noiosa trasposizione cinematografica de La Bussola d'Oro, regalando al pubblico adrenalina, colpi di scena e una regia di tutto rispetto visto che Tom Hooper, ...