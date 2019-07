Spacca la finestra dell' ex fidanzata | 23enne inglese condannato a 50 minuti di carcere

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Shane Jenkins, ventitreenne, è statoa 50diper aver rotto laa sua ex. Lo scrive l’Independent. L’assalto, avvenuto il 30 maggio, ha visto Jenkins, al termine di una lite con la ex, rompere laa giovane con una scopa e scappare dalla polizia. Il ragazzo si è dichiarato colpevole di danneggiamento di proprietà privata e aggressione.Il giudice Julian Lambert lo ha quindia passare 50in prigione e a scrivere due lettere di scuse, una alla exe l’altra ai due poliziotti aggrediti. “Mi spiace di averti rotto la. È stato stupido, non stavo ragionando. Spero tu mi possa perdonare,” si legge nella lettera diretta alla donna. “Non volevo aggredire nessuno, è stato l’impulso del momento” ha ...

