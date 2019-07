Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Sonoabbastanza strane quelle cheDeha concesso al settimanale “Chi” in occasione di una sua intervista esclusiva. L’attore romano, infatti, risulta abbastanza sovrappeso, con una faccia piuttosto ingrassata e la claspancia da signore. Certo, è vero, il tempo passa anche per lui e dovrebbe essere normale vederlo in questa nuova veste. Ma i telespettatori e gli appassionati di cinema sicuramente avranno notato un grande cambiamento. Sempre dinamico, spavaldo strafottente, negli ultimi anni la sua metamorfosi è stata anche sul set: “Ultimamente, in effetti, non faccio più il figlio di papà o l’industriale fedifrago, faccio dei poracci. La verità è che me so’e me so’ ingrassato e allora mi travesto”. Lo ammette anche, insomma, di aver perso la forma fi. Ma chi è che superati sessanta mantiene il fisico smagliante dei tempi d’oro? ...

Noovyis : (“Sono invecchiato e ingrassato”. Christian De Sica irriconoscibile, le ultime foto lo mostrano cambiato) Playhitm… - AccorsiDavide : @TommasiFederica Wow.....sei un sogno.....sono cresciuto con i tuoi film.....io sono invecchiato...tu sei sempre al topppp - trabs62 : RT @MorioMaretti: @trabs62 Io questa sera sono partito con un salame invecchiato di 13 mesi a seguire casoncelli alla bergamasca conditi co… -