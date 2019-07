Sky – Modugno a Kiss Kiss Napoli | “Inizia a vedersi il lavoro di Ancelotti | il campo darà

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Francesco, giornalista di Sky Sport, ha parlato hai microfoni di Radiorilasciando alcuni commenti sul calciomercato condotto dalla società di Aurelio De Laurentiis: “Non escludo undelsu nomi ancora tenuti nascosti, il calciomercato implica scenari protetti dalla segretezza, com’è giusto che sia, strategicamente parlando. Son venuti fuori tanti nomi, trattative complesse, facile pensare ad eventuali piani tenuti nel cassetto. Ilvisto a Edimburgo era nettamente superiore al Liverpool, inizia ail frutto dell’ importantee soprattutto di essere partiti già da una base con Carlo. La crescita c’è e ci sará, con il mercato si puó migliorare ma la cosa più importante sarà sempre il.” Leggi anche : Di Marzio: “Icardi ha aperto a questi progetti, bisognerà trovare l’accordo con ...

SiamoPartenopei : Sky, Modugno: 'Non escludo che il Napoli stia lavorando su nomi a sorpresa per il mercato' - sscalcionapoli1 : SKY – Modugno: “Non escludo nomi a sorpresa per il mercato del Napoli” - senardik : Ermal Meta premiato a Polignano, regno di Domenico Modugno -