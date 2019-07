Si sveglia dal coma il papà indagato per la morte dei 2 figli | Ha iniziato a

Incidente Alcamo - si sveglia dal coma il papà che ha ucciso i due figli in diretta Facebook : Fabio Provenzano, l'uomo di 34 anni originario di Partinico, che due settimane fa ha perso il controllo della sua Bmw 230 sull'A29 sotto l'effetto di droga, uccidendo i due figli di 13 e 9 anni, si è svegliato dal coma farmacologico ma resterà ricoverato nel Trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. E' indagato per omicidio stradale aggravato.Continua a leggere

'Elementary' - gli episodi 3 e 4 in replica su Rai Play : Greg si sveglia in ospedale : Torna anche questa settimana su Rai 2 il consueto appuntamento con la serie televisiva, "Elementary", interpretata brillantemente da Lucy Liu e Johnny Lee Miller. La serie è la rilettura moderna e statunitense del famoso personaggio inglese di Sherlock Holmes. In questa versione il noto investigatore dei libri di Arthur Conan Doyle non lavora a Londra bensì a New york, dove collabora con la polizia insieme una Joan Watson donna. Mercoledì 24 ...

Vicenza - si sveglia dal coma e descrive il delitto dell’amica : ‘Con lei per proteggerla’ : Doveva essere un ultimo incontro, quello dell’addio definitivo. Tuttavia Marianna Sandonà non si fidava del suo ex convivente, Luigi Segnini, un camionista 38enne di Torri di Quartesolo. Così aveva chiesto all’amico e collega di lavoro Paolo Zorzi, 45 anni, di presenziare con lei all’appuntamento, fissato per l’8 giugno nella piazzola sul retro del condominio in cui la donna viveva a Montegaldella, in provincia di Vicenza. Si sentiva più sicura ...

Si sveglia dal coma e racconta : "Così è morta Marianna" : Giorgia Baroncini Marianna Sandonà è stata uccisa lo scorso giugno nel basso Vicentino dall'ex compagno Luigi Segnini. Il testimone chiave, rimasto ferito, si è svegliato ora dal coma "È sceso dall'auto con il coltello". Inizia così il racconto di Paolo Zorzi, 45enne padovano, testimone chiave dell'omicidio dell'amica Marianna Sandonà avvenuto lo scorso 8 giugno a Montegaldella, nel basso Vicentino. L'uomo, rimasto ferito per ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Brooke risveglia Bill dal coma : Brooke veglia Bill costretto su un letto di ospedale, in coma. La Logan lo prega di svegliarsi e di tornare da lei. Lo Spencer riapre gli occhi!

India - dichiarato morto all'ospedale : 25enne si risveglia poco prima della sepoltura : morto per i medici dell'ospedale, si risveglia prima della sepoltura. Ci sono poche cose più terrificanti del pensiero di essere sepolti vivi, ma questo è ciò che è...

Madonna difende la violenza del video di God Control dalle critiche dei superstiti : “La brutalità sveglia le persone” : Dopo la pubblicazione del video di God Control Madonna è stata raggiunta da diverse critiche per la scelta di mettere in scena nella clip una sorta di simulazione della sparatoria di Orlando dell'estate 2016 sulle note del suo brano tratto dall'album Madame X. Il brano invita a riflettere sul valore della vita umana e per questo a salvaguardarla dalla violenza armata, con un video shock che sin dall'incipit avverte lo spettatore del ...

Si risveglia il vulcano Raikoke in Russia : pennacchio di cenere nella stratosfera - spettacolari FOTO dallo spazio : È positivo che Raikoke, che fa parte delle Isole Curili tra Russia e Giappone, non sia abitata. A differenza dei suoi compagni perennemente attivi sulla Penisola della Kamchatka, il vulcano Raikoke erutta raramente. La piccola isola dalla forma ovale era esplosa le ultime volte nel 1924 e nel 1778 ma ora si è ripetuta e la vista dallo spazio è semplicemente spettacolare. Il periodo di quiescenza è terminato intorno alle 4 del mattino del 22 ...