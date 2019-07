Si fermano i set di film e serie tv per lo sciopero delle troupe

Sciopero troupe - domani si fermano set di serie tv : domani (ma non solo) si fermeranno i set dei film e delle serie tv. Ad annunciare lo Sciopero in una nota sono Slc-Cgil e Fistel-Cisl, che spiegano che la mobilitazione andrà avanti anche il 7 e l'8 agosto prossimi. I sindacati motivano così l'iniziativa.Troppe le distanze nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro in merito ai minimi sindacali richiesti dal sindacato ed ai livelli inquadramentali richiesti per alcune ...

Non si fermano le proteste a Hong Kong. Manifestanti in piazza per la settima domenica di fila : Decine di migliaia di Manifestanti sono scesi nuovamente in strada a Hong Kong, per chiedere il definitivo ritiro della controversa legge sull’estradizione in Cina e l’apertura di un’inchiesta sulle violenze commesse dalla polizia in occasione delle precedenti manifestazioni.È la settima domenica consecutiva in cui i Manifestanti scendono in strada contro il governo pro Pechino della ex colonia britannica. La ...