Serie A basket 2019-2020 | il calendario della Dinamo Sassari Date e programma delle 34

Serie A basket 2019-2020 - il calendario dell’Olimpia Milano. Date e programma delle 34 giornate : Comunicato ufficialmente nella giornata di oggi il calendario del Campionato di Serie A 2019-2020 di basket maschile. Tra le formazioni al via il ruolo di favorita spetterà ancora una volta a Milano, determinata ad aprire un nuovo ciclo grazie alla guida di Ettore Messina e determinata a riscattare la delusione della passata stagione. La squadra biancorossa scenderà in campo nel posticipo di giovedì 26 settembre nella prima giornata in casa di ...

Calendario Serie A basket 2019-2020 : il programma delle 34 giornate e le date dei playoff : Il Calendario della Serie A 2019-2020 è stato reso noto in giornata, con tutte le sue 34 giornate che vanno dal 24 settembre (primi anticipi del turno d’apertura) al 26 aprile (ultimo turno del girone di ritorno). La novità è legata alla partenza infrasettimanale, in buona parte a causa della richiesta esplicita della FIBA di chiudere tutti i campionati entro e non oltre il 12 giugno per lasciar spazio ai tornei preolimpici. Non è invece ...

Basket : Serie A 2019-2020 - diramato il calendario. Venezia debutta contro Trieste - Milano a Treviso - derby di Bologna a Natale : La LBA – LegaBasket Serie A ha appena diramato il calendario completo del campionato di Serie A 2019-2020. Difende il titolo tricolore conquistato nella scorsa stagione l’Umana Reyer Venezia. La prima giornata si giocherà il 25 settembre, dunque in forma infrasettimanale. A ogni turno riposerà una formazione, per effetto della composizione a 17 della massima Serie: la prima a stare ferma sarà la Vanoli Cremona, l’ultima la ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : diramato il calendario. Schio-Ragusa alla terza nel nuovo format a 14 squadre : Il Settore Agonistico della FIP ha rilasciato pochi minuti fa il calendario della stagione 2019-2020 di Serie A1 femminile. La prima giornata si terrà tra il 5 e 6 ottobre nell’ormai consueta forma dell’opening day, che vedrà la luce a Chianciano Terme. Sono molte le novità che caratterizzano l’annata in divenire. Innanzitutto si torna alle 14 squadre, come non accadeva dall’annata 2015-2016. Alle promozioni di Costa ...

Basket femminile 3×3 - World Series 2019 : Italia sconfitta da Repubblica Ceca e Cina nella prima giornata : giornata da dimenticare per la Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di La Rochelle (Francia) delle World Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre, campionesse iridate lo scorso anno, hanno pagato a caro prezzo l’assenza di Rae Lin D’Alie rimediando due sconfitte e avviCinando pericolosamente l’eliminazione in vista della seconda giornata. Debora Carangelo, Giulia ...

Basket – Consiglio Federale : Avellino non ammessa alla Serie A - niente A2 per Torino e Pescara : niente Serie A per Avellino: gli argomenti principali trattati al Consiglio Federale della FIP Si è tenuto a Roma, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati: EuroBasket 2021 Grande soddisfazione è stata espressa per il successo della candidatura italiana per ospitare un girone dell’EuroBasket 2021 a Milano in occasione dei ...

Basket femminile : c’è un’Italia che fa ben sperare. La classe 2002 ha già due Europei in tasca - e molte già sono in Serie A1 : L’Italia del Basket femminile sta scoprendo di avere, potenzialmente, una generazione che può darle un gran numero di soddisfazioni. Si tratta dell’annata 2002, il cui blocco è risultato fondamentale per la vittoria degli Europei Under 18 ieri a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Si tratta, del resto, di un gruppo che ha già avuto la possibilità di godersi il successo continentale Under 16 a Kaunas lo scorso anno e di chiudere con un ...

Mercato Basket Serie A – La Virtus ufficializza Teodosic - per l’Olimpia invece c’è Aaron White : Il club di Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Teodosic, mentre i lombardi hanno comunicato l’ingaggio dell’ala nata in Ohio Il Mercato in Serie A di Basket si accende, con due colpi firmati dalla Virtus Bologna e dall’Olimpia Milano. Le V nere infatti ufficializzano l’arrivo di Milos Teodosic, forte giocatore serbo che torna in Europa dopo l’esperienza ai Clippers. Un pezzo da 90 per la formazione di ...

Basket - Avellino destinata a ripartire dalla Serie B autoretrocedendosi dalla A dopo 19 anni : Appare sempre più vicino lo spettro dell’autoretrocessione della Scandone Avellino. La società irpina, da tempo in difficoltà a causa delle problematiche della proprietà Sidigas (Gianandrea De Cesare), appare sempre più orientata a chiedere il riposizionamento in Serie B, il terzo campionato nazionale. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Luigi Zappella. Le problematiche vertono in particolare sulla crisi economica ...

Basket - Sidigas Avellino con seri problemi economici : a forte rischio la Serie A - spettro autoretrocessione in A2 : Si fa sempre più critica la posizione della Scandone Avellino circa la permanenza in serie A. Numerosissime nubi, infatti, si stanno addensando sul club irpino, che pure aveva impostato una campagna acquisti tutta d’assalto, con gli acquisti di Brandon Taylor, Jeremy Chappell, Chris Obepka e Kaspars Treier. La Sidigas, infatti, ha bisogno di due milioni di euro per saldare debiti pregressi con l’erario e di uno per rientrare subito ...

Basket - Serie A – Gallinari non ha dubbi : “Ettore Messina perfetto per Milano. Un giorno vorrei tornare” : Danilo Gallinari appoggia l’arrivo di Ettore Messina sulla panchina di Milano: il cestista dei Clippers apre la porta ad un possibile ritorno in Serie A La stagione appena conclusa è stata alquanto negativa per l’Olimpia Milano. Mancato l’accesso ai Playoff di Eurolega, eliminata al secondo turno in quelli della Serie A, Milano ha chiuso con in bacheca solo la Supercoppa Italia vinta ad inizio anno. A farne le spese è stato Simone ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : i temi della Serie. Dalla difesa della Reyer agli italiani protagonisti : La partita perfetta a conclusione di una serie splendida. Si può riassumere in questo modo la gara-7 della Reyer Venezia, che si è laureata Campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, la seconda negli ultimi tre anni. Il Tricolore arriva dopo una meravigliosa battaglia di sette match con il Banco di Sardegna Sassari, che ha visto sfumare il sogno di diventare campione in un terzo quarto da incubo per la squadra di Gianmarco ...

Basket femminile - la Virtus Bologna pronta a entrare in Serie A1 “salvando” gli sforzi del Matteiplast Progresso : Sembrava una storia finita, quella di Bologna in A1 femminile. Un racconto in apparenza destinato a non iniziare mai, perché il presidente del Matteiplast Progresso, Gianfranco Civolani, per la seconda volta in tre anni aveva vanificato gli sforzi della squadra con la rinuncia alla promozione. Non solo: l’ultimo annuncio era anche di uscita di scena dall’A2, cancellando di fatto dal panorama cestistico rosa che conta la società. Con ...

Finale Serie A basket gara 7 : data - orario e dove vederla in tv-streaming : Finale Serie A basket gara 7: data, orario e dove vederla in tv-streaming Finale Serie A basket: chi vincerà lo scudetto? Impossibile dirlo visto che la sfida tra Sassari e Venezia si sta dimostrando molto equilibrata. La prossima sfida, gara 7, andrà in scena a Mestre (coi veneziani padroni di casa) e la squadra dei sardi di Mister Pozzecco intenzionati a giocarsi la sfida come sempre sino alla fine. La gara 7 si giocherà sabato 22 giugno ...