Senato | via libera all’assegnazione del seggio vacante in Sicilia al primo dei non eletti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Dopo una giornata di tensioni tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ilha approvato le conclusioni della Giunta per le elezioni di Palazzo Madama sulin, che spetterebbe al M5S ma che non aveva abbastanza candidati alle ultime politiche. La Giunta ha quindi deciso di assegnare ilinaldei nontra i Cinque Stelle che hanno corso in Umbria: la nuova senatrice è Emma Pavanelli, che diventa la senatrice n°107 del gruppo. La proposta era fortemente osteggiata dal Pd che la ritiene incostituzionale e che per protesta nel pomeriggio aveva occupato i banchi del Governo, provocando la sospensione dei lavori dell’Aula. Contro l’assegnazione si era schierato anche ilre Pietro Grasso che ha dichiarato: “La pretesa del Movimento 5 stelle di avere unre in più pescando dall’Umbria – in ...

valeriafedeli : Senato, il Pd occupa i banchi del governo: la presidente Casellati sospende la seduta - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Al #Senato subentra Pavanelli, #M5s ha 107 senatori. Andrà ad occupare seggio rimasto vacante in Sici… - governo5stelle1 : I 18enni potranno votare per le elezioni al Senato: arriva il via libera della Camera -