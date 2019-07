Senato | sì ad assegnazione seggio vacante M5S

Fonte : calcioweb.eu

Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Con 150 voti a favore, 121 contrari e 4 astenuti ilha approvato la relazione della Giunta delle Elezioni che assegna al Movimento 5 stelle ilin Sicilia per mancanza di candidati, attribuendolo in un'altra circoscrizione, in particolare l'Umbria. A favore della decisione si sono espressi M5S e Lega, contro gli altri Gruppi parlamentari. Il presidente del, Elisabetta Casellati, ha quindi sospeso i lavori d'Aula per consentire la riunione della Giunta delle Elezioni, che dovrà individuare il nuovore eletto.

