Senato | protesta in Aula per assegnazione seggio vacante | Pd occupa banchi del Governo e

Senato - protesta del Pd : dem occupano banchi del governo mostrando Costituzione - seduta sospesa : protesta del Pd al Senato: i parlamentari dem hanno occupato i banchi del governo, tenendo in mano la Costituzione e chiedendo alla presidente Alberti Casellati di verificare se sia realmente possibile ri-assegnare un seggio rimasto vacante in Sicilia a un candidato del Movimento 5 Stelle in Umbria, operazione ritenuta "incostituzionale".Continua a leggere

Conte in Senato - M5S fuori per protesta : 17.42 I Senatori del M5S sono usciti dall'Aula del Senato quando il premier Conte ha cominciato il suo intervento sui presunti fondi russi alla Lega. La protesta ha spiegato il Senatore Gianrusso "è legata alla dichiarazione sulla Tav" Un Senatore:"E'il premier del sistema". Ma successivemente è arrivata una nota ufficiale del M5S che ha voluto spiegare le ragioni: "Ribadiamo il nostro rispetto per il presidente Conte, ma oggi non era lui a ...