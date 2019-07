Scossa di terremoto avvertita nel Forlivese DATI

Terremoto a Creta : Scossa all'alba di magnitudo 5.2 - panico tra turisti : Terremoto all'alba in Grecia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7.40 ora locale (le 6.40 in Italia) sulla costa centrosettentrionale dell'isola greca di...

Grecia - Scossa di terremoto a Creta : 8.40 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7.40 ora locale (le 6.40 in italia) sulla costa centrosettentrionale dell'isola greca di Creta. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 75 km di profondità e epicentro vicino a Malevizi. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose.

Scossa di terremoto magnitudo 5.9 al largo di El Salvador [MAPPE] : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.9 si è verificata alle 05:54 UTC al largo della costa di El Salvador, in America Centrale. Il sisma è stato localizzato dall’Istituto geofisico statunitense USGS a 24 km a sud di La Libertad, a 72,5 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.9 al largo di El Salvador [MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Scossa di terremoto in Grecia - paura a Creta [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.2 si è verificato a Creta alle 06:40:03 ora italiana (07:40:03 ora locale) ad una profondità di 71 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto in Grecia, paura a Creta [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto in Germania - paura a Costanza [DATI e MAPPE] : Scossa di terremoto nella notte, alle 01:17, nei pressi del Bodensee, nell’estremo sud della Germania, al confine con la Svizzera. Il servizio sismologico nazionale ha rilevato un evento magnitudo 5.7 a circa 11 km a nordovest di Costanza preceduta dieci minuti prima da un sisma più debole. Alla polizia di Costanza sono giunte un centinaio di chiamate di cittadini allarmati, ma non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Scossa di ...

Terremoto Centro Italia : Scossa nell’Adriatico - avvertita a Senigallia [MAPPE] : Una lieve scossa di Terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio al largo della costa di Senigallia, nel mare Adriatico. Breve la durata, pochi secondi, del sisma che ha interessato la zona anconetana e che è stato registrato alle ore 16.13 (ora Italiana) a soli 4 km dalla spiaggia di velluto. Il Terremoto non è stato avvertito da tutti: molte persone che erano in piedi non si sono accorte della scossa di magnitudo 2.8 che l’Istituto ...

