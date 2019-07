Scoperto nido di tartarughe Caretta caretta tra gli ombrelloni della Maremma | “Evento

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019)undimarinespeciesulla spiaggia Riva del Sole a CastiglionPescaia (Grosseto) dove è stata avvistata una lunga traccia lasciata nottetempo da una grossa femmina uscita dal mare e risalita fino al punto dove sono gli. La scoperta è stata fatta durante uno dei monitoraggi dei ricercatori di TartAmare, associazione non-profit che in Toscana si occupariabilitazione dellemarine in via di estinzione. Per le caratteristiche e la fragilitàmodalità riproduttiva di questi animali, spiega un comunicato, l’intervento umano è provvidenziale. Ildiviene messo in sicurezza e recintato, segnalato e monitorato con passaggi quotidiani dai ricercatori di TartAmare e dagli uominiguardia costiera. “L’evento è scientificamente eccezionale“, dice la dottoressa Luana ...

